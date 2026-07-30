Mercedes hat im wichtigen Auto-Geschäft im zweiten Quartal Federn lassen müssen. Grund ist die anhaltend schwache Entwicklung in China. Der Wettbewerbsdruck in der Volksrepublik ist nach wie vor extrem hoch. Grund genug für Mercedes-Benz-chef Ola Källenius die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten zu revidieren. Dennoch legte die Aktie zu. Wie geht's mit dem Papier von Mercedes-Benz weiter?Auf Konzernebene ging der Umsatz um 3,3 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn vor Zinsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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