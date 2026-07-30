© Foto: Nikos Pekiaridis - picture alliance / NurPhotoMastercard übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen. Umsatz und Gewinn steigen deutlich - besonders das Zahlungsnetzwerk treibt das Wachstum.Mastercard setzt seinen Wachstumskurs fort. Der Kreditkartenkonzern hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders das globale Zahlungsnetzwerk und zusätzliche digitale Services trieben die Entwicklung an. Die Anleger reagierten positiv auf die Zahlen. Die Mastercard-Aktie legte vorbörslich um knapp 3 Prozent auf rund 580 US-Dollar zu (Stand 14:12 Uhr MESZ). Umsatz steigt auf 9,3 Milliarden US-Dollar Mastercard erzielte im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 9,3 …
Enthaltene Werte: US57636Q1040Den vollständigen Artikel lesen
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