Die US-Wirtschaft verliert rapide an Tempo. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im zweiten Quartal annualisiert nur um 1,5 Prozent. Volkswirte hatten im Vorfeld mit 1,8 bis 2,0 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal lag das Plus noch bei 2,1 Prozent.Gleichzeitig liefert die Inflation keine Entwarnung. Der PCE-Kernindex, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed, stieg im Juni auf Jahressicht um 3,3 Prozent. Inklusive der volatilen Preise für Energie und Lebensmittel steht die Gesamtinflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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