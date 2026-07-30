View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/dxc-announces-leadership-appointments-to-accelerate-its-ai-centric-future-302839068.html
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View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/dxc-announces-leadership-appointments-to-accelerate-its-ai-centric-future-302839068.html
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:30
|DXC names Paul Taylor president, Dan Gray to lead infrastructure
|15:18
|DXC Technology Company: DXC Announces Leadership Appointments to Accelerate Its AI-Centric Future
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|DXC Announces Leadership Appointments to Accelerate Its AI-Centric Future
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