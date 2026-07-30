Der Bundesverband Immobilienverrentung (BVIV) treibt den Ausbau einheitlicher Branchenstandards weiter voran. Bis Ende des Jahres sollen die Verbraucherschutzstandards auf alle im BVIV vertretenen Modelle der Immobilienverrentung ausgedehnt werden. Mit dem rechtlich geprüften Mustervertrag für den Immobilienteilverkauf hat der Bundesverband Immobilienverrentung e. V. (BVIV) Anfang des Jahres den Grundstein für mehr Transparenz und einheitliche Qualitätsstandards gelegt. Nun will der Verband die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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