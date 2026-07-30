Krypto News heute mit XRP zurück auf 1,08 Dollar und Angst im Gesamtmarkt

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Die Krypto News des Tages zeigen XRP mit 2,6 Prozent im Plus bei 1,0858 Dollar, während der Fear and Greed Index unverändert bei 29 Punkten im Angstbereich verharrt. Das Bild bleibt widersprüchlich. Der Gesamtmarkt legt leicht auf 2,28 Billionen Dollar zu, während Bitcoin-ETFs den vierten Tag in Folge Kapital verlieren. Am Abend entscheidet die Fed über den Leitzins, und die Terminmärkte sehen eine Erhöhung als reale Möglichkeit. Bleibt die Erholung bestehen oder war sie nur eine Pause vor dem nächsten Rutsch?

Krypto News zum 29. Juli mit XRP im Plus und schrumpfenden Liquidationen

Bitcoin hat über Nacht rund ein Prozent zugelegt und die Marke von 64.000 Dollar zurückerobert, kurz bevor die Fed ihre Zinsentscheidung veröffentlicht. Die Liquidationen sind deutlich gesunken und liegen bei gut 420 Millionen Dollar nach 605 Millionen am Vortag, wie 99Bitcoins berichtet. Der überwiegende Teil davon entfiel mit 325 Millionen Dollar erneut auf Long-Positionen. Diese Krypto News zeigen einen Markt, der Hebel abbaut statt neue Risiken aufzunehmen.

XRP steigt um 2,6 Prozent auf 1,0858 Dollar, Ethereum gewinnt 1,5 Prozent auf 1.912,92 Dollar und Cardano legt um 4,5 Prozent zu, wie Investing.com meldet. Der Gesamtmarkt erreicht wieder 2,28 Billionen Dollar bei einem Handelsvolumen von rund 61,9 Milliarden Dollar. Gestern flossen allerdings 49 Millionen Dollar aus Bitcoin-Produkten ab, der vierte Abflusstag in Folge mit zusammen mehr als 500 Millionen Dollar. Diese Krypto News beschreiben eine Erholung im Kurs ohne Erholung im Kapitalfluss.

Der Fear and Greed Index verharrt bei 29 Punkten, und die Stimmung hat sich im Wochenvergleich sogar verschlechtert. Für Anleger bedeutet das eine unangenehme Lage, denn große Token bewegen sich in engen Spannen und hängen an einer einzigen Zinsentscheidung. Wer in solchen Phasen Rendite sucht, prüft nicht mehr nur den Chart, sondern die Frage, welcher Einstieg unabhängig von der Tagesstimmung funktioniert. In diesen Krypto News rückt damit ein Einstieg in den Vordergrund, der einen eigenen Termin im Kalender hat.

Pepeto stellt in diesen Krypto News ein gebührenfreies Handelsnetz gegen den Abwärtstrend

Während die Krypto News von fallenden Kursen und abfließendem ETF-Kapital berichten, sammelt Pepeto weiter neue Einträge ein. Der Grund liegt weniger in der Marktlage als in den Werkzeugen, denn sie lösen Probleme, mit denen Händler jeden Tag tatsächlich zu tun haben. Käufer wollen eine Position in einem Projekt mit echten Werkzeugen, bevor das erwartete Binance-Listing den Handel eröffnet. Während der Rest des Marktes auf die Fed wartet, läuft hier ein eigener Zeitplan.

PepetoSwap bietet ein gebührenfreies Handelserlebnis und spart damit bei jedem einzelnen Tausch Geld. Der Risk Scorer prüft jeden Token auf Warnsignale, bevor Kapital hineinfließt. Beide Werkzeuge zusammen bedeuten, dass Halter nicht einfach einen Meme-Token kaufen, sondern ein Netzwerk erhalten, das den Handel gleichzeitig günstiger und sicherer macht. Entwickelt hat das Projekt ein ehemaliger Binance-Experte von Grund auf, und diese Erfahrung auf Börsenniveau zeigt sich im Aufbau der Werkzeuge.

Diese Erfahrung erklärt auch, warum der Presale ohne lautes Marketing mehr als 10 Millionen Dollar gesammelt hat. Der Presale wächst weiter, während sich der Rest des Marktes zurückzieht, und genau das hebt das Projekt in diesem Zyklus heraus. Das Audit von SolidProof liegt fertig und öffentlich auf der Website von Pepeto einsehbar, sodass Käufer wissen, dass ein externes Team das Projekt kontrolliert hat. Der Einstiegspreis im Presale liegt bei 0,000000188 Dollar. Diese Marke verschwindet in dem Moment, in dem das erwartete Binance-Listing den Handel für den breiten Markt öffnet.

Diese Krypto News zeigen keinen anderen Presale mit derselben Verbindung aus Werkzeugen, Team und Audit. Ein laufender Presale, funktionierende Werkzeuge und ein näher rückendes Listing treffen selten in einem einzigen Einstieg zusammen. Der Einstieg bleibt offen, solange die Kurse im gesamten Markt niedrig bleiben. Wer heute prüft, sieht diese Rechnung, bevor der Handelsstart sie auflöst.

Fazit

Diese Krypto News machen deutlich, dass der Markt ängstlich ist und die Projekte, die diese Phase überstehen, frühe Einstiege belohnen dürften. XRP und Bitcoin tragen beide dasselbe Risiko aus Geldpolitik und schwacher Nachfrage. Keiner der beiden bietet den frischen Presale-Einstieg, der einen schwachen Markt in einen Vorteil verwandelt. Wer noch an verpasste Gelegenheiten des letzten Zyklus denkt, weiß genau, wie sich Bedauern anfühlt. Pepeto könnte die klarste zweite Chance sein, die dieser Markt hervorgebracht hat. Zum Presale-Preis bleibt diese Differenz erreichbar, doch nach dem Handelsstart ist sie verschwunden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die Krypto News heute?

Die Krypto News zeigen Bitcoin bei rund 64.000 Dollar, XRP bei 1,0858 Dollar und einen Gesamtmarkt von 2,28 Billionen Dollar.

Warum fällt Pepeto in diesen Krypto News auf?

Pepeto verbindet PepetoSwap ohne Handelsgebühren mit einem Risk Scorer und einem SolidProof-Audit. Der Einstieg erfolgt auf pepetocoin.com.