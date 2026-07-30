Aufbau eines defensiven Depots: Samsung: Rekorde - Rolls-Royce: Stark - Adidas: Schlachtfest

Man könnte glauben, Adidas hätte die Prognose gekürzt oder eine Klage am Hals. Nichts davon trifft aber zu. Das Betriebsergebnis liegt unter den Erwartungen. Rechtfertigt das den brutalen Absturz, den wir heute sehen?Nasdaq im Korrektur-Modus - so bauen Anleger ein sturmfestes Depot auf Hohe Inflation, schwankende Märkte und geopolitische Unsicherheiten. Da kann es im Depot schon mal hoch hergehen. Können sich Anleger davor schützen? Ein defensives Depot ist auf jeden Fall in diesen Zeiten Balsam für die Seele. Wir zeigen Ihnen heute, wie ein solches Depot aufgebaut werden sollte und welche Aktien sich dafür eignen. Microsoft sprengt die Erwartungen - werden KI und Cloud zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran