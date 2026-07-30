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Markus Weingran
30.07.2026 15:27 Uhr
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Aufbau eines defensiven Depots: Samsung: Rekorde - Rolls-Royce: Stark - Adidas: Schlachtfest

Man könnte glauben, Adidas hätte die Prognose gekürzt oder eine Klage am Hals. Nichts davon trifft aber zu. Das Betriebsergebnis liegt unter den Erwartungen. Rechtfertigt das den brutalen Absturz, den wir heute sehen?Nasdaq im Korrektur-Modus - so bauen Anleger ein sturmfestes Depot auf Hohe Inflation, schwankende Märkte und geopolitische Unsicherheiten. Da kann es im Depot schon mal hoch hergehen. Können sich Anleger davor schützen? Ein defensives Depot ist auf jeden Fall in diesen Zeiten Balsam für die Seele. Wir zeigen Ihnen heute, wie ein solches Depot aufgebaut werden sollte und welche Aktien sich dafür eignen. Microsoft sprengt die Erwartungen - werden KI und Cloud zu …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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