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Actien-Börse Nr. 31

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Der Sektor schafft neue Allzeithochs mit sehr überzeugenden Zahlen, wie zuletzt bei BNP PARIBAS oder den spanischen Adressen. Fakt ist: Europas Bankenbilanzen sind top, überschüssiges Kapital wurde aufgebaut und die Profitabilität steigt weiter. Damit sind die Voraussetzungen für eine neue Konsolidierungsrunde gegeben. Die DT. BANK hat 37 mögliche Transaktionen im Euroraum modelliert. Attraktiv sind Übernahmen innerhalb eines Landes. Filialen, Verwaltung und IT-Systeme können einfach zusammengelegt werden. Es geht um Kosteneinsparungen von 40 % der Kostenbasis des Zielunternehmens bei nationalen Transaktionen und 20 % bei grenzüberschreitenden Deals.Ein Spezialfall ist die NOVA LJUBLJANSKA BANKA aus Slowenien. NLB ist selbst mit der Übernahme von ADDIKO beschäftigt.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:++ Dem DAX fehlt die Orientierung++ Schafft SAP die Wende?++ Das ist die spannendste DAX-Wette bis 2027++ RHEINMETALL: Korrektur final absolviert?++ STEYR MOTORS vor Übernahme?++ Konservative Kombi-Wette auf Gold und SilberIhre Bernecker Redaktion /