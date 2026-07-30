VANCOUVER, British Columbia, 30. Juli 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ) (OTC: FRECF) ("Frequency") teilt mit, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft FREmedica Technologies Inc. ("FREmedica" oder das "Unternehmen") die Markteinführung ihres Wellness-Programms NIKKI Lyme über die Firma Ergopathics bekannt gegeben hat.

Im Rahmen einer Geschäftsbeziehung, die auf Empfehlungsmarketing basiert, wird Ergopathics das Wellness-Programm NIKKI Lyme für Therapeuten zugänglich machen, bei denen die frequenzbasierte Bewertungstechnik von Ergopathics zum Einsatz kommt. Die Therapiezentren können selbständig entscheiden, ob sie NIKKI den Patienten empfehlen oder anbieten. Die Vereinbarung beinhaltet keine Mindestabnahmeverpflichtungen, keine Teilnahmegarantie seitens der Therapiezentren und auch keine Absatzgarantien. Ergopathics hat bei seinen Kunden eine Umfrage durchgeführt und sehr positive Rückmeldungen erhalten, die darauf hindeuten, dass NIKKI in den entsprechenden Therapiezentren zum Einsatz kommen wird.

Ergopathics betreut derzeit ein Netzwerk mit mehr als 7.000 Therapieeinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Über die Einführung erhält FREmedica die Gelegenheit, NIKKI den Therapeuten im Netzwerk vorzustellen. Der Zugang zum Netzwerk bedeutet allerdings nicht, dass alle Therapiezentren zugesagt haben, NIKKI zu verwenden oder zu empfehlen. Die entsprechenden Therapiezentren nutzen bereits frequenzbasierte Wellness-Programme zur Ermittlung von gesundheitlichen Problemen, und NIKKI bietet die gleichen frequenzbasierten Wellness-Programme, um den Heilungsprozess zu unterstützen.

"Diese Einführung ist ein wichtiger kommerzieller Meilenstein für NIKKI", so Stephen Davis von Frequency Exchange Corp. "Die Geschäftsbeziehung bietet Ergopathics mit NIKKI das fehlende Puzzleteil zu den diagnostischen Methoden, die den Therapieeinrichtungen im Netzwerk aktuell angeboten werden. Es ist die erste einer ganzen Reihe von Partnerschaften, bei denen NIKKI die Lücke zwischen dem Tracking von Gesundheitsproblemen und deren Bewältigung schließt."

Im ersten Rollout wird der Fokus auf dem Wellness-Programm NIKKI Lyme liegen. Vorbehaltlich einer positiven Marktakzeptanz und der Fortsetzung der kommerziellen Empfehlungskooperation können die Unternehmen die Einführung weiterer NIKKI-Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Energie und Regeneration prüfen. Jeder Mensch ist irgendwann in seinem Leben von Schlafproblemen und Stress betroffen, und diese Themen wirken auf vielen Ebenen auf unser Leben ein.

Ergopathics stellt Therapeuten bereits seit 20 Jahren frequenzbasierte Bewertungstechniken zur Verfügung, die diesen bei der Ermittlung von Gesundheits- und Wellness-Problemen helfen, und hat sich in dieser Zeit einen erstklassigen Ruf aufgebaut. Über diese Geschäftsbeziehung, die auf einer Empfehlungskooperation basiert, können Therapeuten nach einer entsprechenden Bewertung NIKKI nach eigenem Ermessen auch als ergänzende Wellness-Lösung anbieten. NIKKI schafft ein geschlossenes Wellness-Konzept, da Therapeuten die erfassten Gesundheitsdaten nun mithilfe derselben frequenzbasierten Technologien gezielt unterstützen können. Diese beiden Ansätze zur Unterstützung von Gesundheitsleistungen ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen dem Patienten einen sehr guten Behandlungserfolg.

Über FREmedica Technologies Ltd.

FREmedica Technologies Ltd. ist ein auf Gesundheitstechnologien spezialisiertes Unternehmen, das eigene frequenzbasierte Wellness-Lösungen entwickelt. Sein Vorzeigeprodukt, das Wearable NIKKI, stellt nicht-invasive Wellness-Programme zur Verfügung, die den Körper bei seiner natürlichen Fähigkeit unterstützen sollen, das eigene Gleichgewicht wiederherzustellen.

Über Ergopathics

Ergopathics ist bereits seit über 20 Jahren internationaler Anbieter von frequenzbasierten Bewertungs-Tools für Wellness-Therapeuten und unterstützt diese bei der Ermittlung von Problemfeldern bzw. der Bereitstellung von personalisierten Wellness-Empfehlungen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.ergopathics.com.

Über Frequency Exchange Corp

Frequency Exchange Corp. ist die Muttergesellschaft von FREmedica Technologies Inc., einem Technologieunternehmen, das sich auf frequenzbasierte digitale Wellness-Lösungen konzentriert, die zur Unterstützung der zellulären Kommunikation und für breiter gefasste Wellness-Anwendungen entwickelt wurden.

Die NIKKI-Plattform, die ursprünglich für Anwendungen im Zusammenhang mit der Lyme-Borreliose entwickelt wurde, hat sich zu einer Wellness-Lösung weiterentwickelt, die sich mit den Themen Schlaf, Stress, Regeneration und Leistungsfähigkeit befasst - Bereichen, für die auf den internationalen Märkten, unter anderem im Nahen Osten, eine steigende Nachfrage besteht. Die Technologie des Unternehmens stützt sich auf laufende Tests und Bewertungen der Lebensqualität.

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.frequencyexchangecorp.com

http://www.wearenikki.com.

Kontakt für Investoren

Frequency Exchange Corp.

Stephen Davis

CEO

Stephen@frequencyexchangecorp.com

604-684-2181

FREmedica Technologies Inc.

Nicole Sullivan

President

mailto:Nicole.sullivan@wearenikki.com

604-684-2181

Zukunftsgerichtete Informationen

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