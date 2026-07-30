DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1H *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1H (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: -1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +2,7% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj *** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 55,7 zuvor: 56,7 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 54,0 1. Umfrage: 54,4 zuvor: 49,5 *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats ===

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July 30, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)

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