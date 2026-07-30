Mac-User:innen dürfen sich über zwei praktische Funktionen in der Gemini-App freuen. Welche Aufgaben dir die Google-KI jetzt damit erleichtern soll. Seit April 2026 ist die Gemini-App auch offiziell für macOS verfügbar. Seit dem Launch hat Google schon einige praktische Neuerungen hinzugefügt, mit denen Apple-User:innen mehr KI-Funktionen spendiert bekommen. Jetzt hat Google weitere Features angekündigt, die für Gemini auf macOS ausgerollt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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