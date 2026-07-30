München (ots) -Ab dem 07. August geht's wieder los, die 3. Liga geht mit dem Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Absteiger Fortuna Düsseldorf in die neue Saison. Die Rheinländer dürfen sich mit Dominique Heintz über einen namhaften Neuzugang aus Köln freuen. Auch eine Rückkehr zu Jugendklub Kaiserslautern stand im Raum. In einem Exklusiv-Interview bei MagentaSport mit Christian Straßburger anlässlich der Media Days der 3. Liga am DFB-Campus in Frankfurt am Main verrät der Innenverteidiger: "Ja, der FCK hat zu mir gesagt, ich bin zu alt. Diese Entscheidung musste ich dann akzeptieren, auch wenn ich sie nicht verstehen kann. Bis heute. Natürlich weiß jeder, dass ich das gern gemacht hätte." Eine Rückkehr nach Kaiserslautern war für Heintz "auch immer mein Ziel und dazu stehe ich auch. Aber natürlich, wenn der Verein das nicht möchte oder der Thomas [Hengen, Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.] und der Marcel [Klos, Sportdirektor, Anm. d. Red.] das nicht möchten, dann muss man das in dem Geschäft akzeptieren. So ist das leider. Für mich ist es zwar kein Argument, dass man zu alt ist, weil ich finde, es geht nur über Qualität, ob man gut oder schlecht ist." Mit 32 Jahren sieht sich Heintz noch nicht als zu alt und bedauert: "Das wäre natürlich so eine perfekte Geschichte gewesen. Deswegen tat es natürlich schon weh, weil wir eigentlich erst gute Gespräche geführt hatten mit den Verantwortlichen und die mich dann ein bisschen hängen lassen haben, mit der Aussage, du bist zu alt. Sie haben das vorher schon gewusst, als sie sich mit mir getroffen haben, dass ich das Alter habe. Deswegen finde ich die Herangehensweise von Lautern natürlich sehr schade, dass sie nicht gleich ehrlich und offen zu mir waren, sondern sich erst mit mir getroffen haben und dann doch kurz vorher dann gesagt haben, ich bin zu alt.Ich glaube, da gibt es schönere Sachen, wie man das machen kann." Trotzdem hat Heintz den geplatzten Wechsel in die Heimat mittlerweile abgehakt und versichert: "Fortuna-Fans müssen sich keine Sorgen machen. Ich stehe zu der Aufgabe 100 Prozent dahinter und werde alles dafür geben. Ich glaube, das sieht man auch jetzt schon in den Testspielen. Ich freue mich, dass ich jetzt hier bei der Fortuna bin, dass ich hier meine Erfahrung reinbringen kann, dass ich wertgeschätzt werde, dass die Leute auf meine Stärken vertrauen. Und das ist immer wichtiger als Spieler, dass du Menschen um dich herumhast, die wissen, was du kannst."Anbei die wichtigsten Aussagen von Dominique Heintz aus dem Exklusiv-Interview bei MagentaSport mit Christian Straßburger anlässlich der Media Days der 3. Liga am DFB-Campus in Frankfurt am Main. Das Eröffnungsspiel zwischen Mannheim und Düsseldorf gibt es am Freitag, 07. August live und kostenlos ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Der Jubiläums-Auftakt in die 10. Drittliga-Spielzeit bei MagentaSport wird einen neuen Rekord für die größte Drittliga-Produktion der Geschichte aufstellen - mit insgesamt 11 Kameras, inklusive Cinestyle-Kamera und Ref-Cam. Thomas Wagner moderiert die Partie mit Fabian Klos als Experte. Kommentator ist Christian Straßburger. Alle 380 Spiele mit den Favoriten Düsseldorf, RW Essen, Hansa Rostock und MSV Duisburg zeigt nur MagentaSport live.Am Freitag erscheint die erste Folge des "4zu3-Podcasts" (4zu3.podigee.io (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/NvfzpNBOcUvp)), diesmal anlässlich der Media Days in Frankfurt als XXL-Vodcast mit Saisonvorschau, unter anderem mit MagentaSport-Experte Fabian Klos. Auch die Aussagen von Dominique Heintz sind zu sehen und werden diskutiert. Den Link zu seiner Kritik an Jugendklub Kaiserlautern gibt es hier: https://cloud.thinxpool.de/s/tR9FJSFrb49f4bk?dir=/&openfile=true (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/qOixhWO2dGIh)Dominique Heintz über......eine Rückkehr zu Jugendklub Kaiserslautern: "Das gab schon das Thema, da kann man offen darüber sprechen. Ich glaube, Thomas Hengen hat es im Podcast auch gut verraten. Ja, der FCK hat zu mir gesagt, ich bin zu alt. Diese Entscheidung musste ich dann akzeptieren, auch wenn ich sie nicht verstehen kann. Bis heute. Natürlich weiß jeder, dass ich das gern gemacht hätte. Das war auch immer mein Ziel und dazu stehe ich auch. Aber natürlich, wenn der Verein das nicht möchte oder der Thomas [Hengen, Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.] und der Marcel [Klos, Sportdirektor, Anm. d. Red.] das nicht möchten, dann muss man das in dem Geschäft akzeptieren. So ist das leider. Für mich ist es zwar kein Argument, dass man zu alt ist, weil ich finde, es geht nur über Qualität, ob man gut oder schlecht ist. Das wäre was anderes gewesen. Aber das muss man akzeptieren. Ich freue mich, dass ich jetzt hier bei der Fortuna bin, dass ich hier meine Erfahrung reinbringen kann, dass ich wertgeschätzt werde, dass die Leute auf meine Stärken vertrauen. Und das ist immer wichtiger als Spieler, dass du Menschen um dich herumhast, die wissen, was du kannst. Und damit kann man dann auch gut loslegen."...über den geplatzten Wechsel nach Kaiserslautern: "Vielleicht ist auch hier der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ja, natürlich tut es weh. Die Leute denken ja immer, du redest und redest nur. Aber klar, wenn der Verein das zum Schluss nicht möchte, dann sind natürlich auch mir als Spieler die Hände gebunden. Das wäre, glaube ich, jetzt der perfekte Zeitpunkt gewesen. Ich glaube, dass ich da auch der Mannschaft mit meiner Erfahrung und mit meiner Qualität noch gut weiterhelfen könnte. Und mit 32, finde ich, ist man nicht zu alt. Ich habe mich überall durchgesetzt, in allen Stationen. Ich habe immer meine Leistung gebracht, habe immer gekämpft, immer Gas gegeben und von daher muss man das akzeptieren. Es tut weh. Ich habe das aber jetzt auch mittlerweile abgehakt, weil ich mich einfach auf die neue Aufgabe freue und dann soll das leider nicht so sein. Was in der Zukunft passiert, das wird man dann sehen."...ob es aufbauende Worte von Lautern-Fans nach dem geplatzten Wechsel gab: "Ja, natürlich. Ich kenne Viele, ich habe viele Kontakte und die finden das alles sehr schade. Sie konnten das alle nicht glauben. Ich konnte das auch nicht glauben. Es ist kein Geheimnis. Fortuna-Fans müssen sich keine Sorgen machen. Ich stehe zu der Aufgabe 100 Prozent dahinter und werde alles dafür geben. Ich glaube, das sieht man auch jetzt schon den Testspielen. Aber es ist natürlich klar, wenn man so einen Traum hat und von da kommt, dass man natürlich dann, wenn der Vertrag ausläuft in Köln und sich Gedanken macht und vielleicht wirklich nach Hause gehen könnte, mit der ganzen Family wieder heimkommen könnte, wo man angefangen hat. Das wäre natürlich so eine perfekte Geschichte gewesen. Deswegen tat es natürlich schon weh, weil wir eigentlich erst gute Gespräche geführt hatten mit den Verantwortlichen und die mich dann ein bisschen hängen lassen haben, mit der Aussage, du bist zu alt. Sie haben das vorher schon gewusst, als sie sich mit mir getroffen haben, dass ich das Alter habe. Deswegen finde ich die Herangehensweise von Lautern natürlich sehr schade, dass sie nicht gleich ehrlich und offen zu mir waren, sondern sich erst mit mir getroffen haben und dann doch kurz vorher dann gesagt haben, ich bin zu alt.Ich glaube, da gibt es schönere Sachen, wie man das machen kann. Ich war immer offen und kommunikativ. Ich habe immer meinen offenen Traum gesagt. Ich habe gute Nachrichten bekommen. Viele konnten es nicht verstehen. Die schlagen immer noch die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man einen Spieler wie mich für den FCK hätte bekommen können: Ablösefrei, im besten Alter, mit einer guten Erfahrung fürs Team. Man muss es akzeptieren. So ist das Fußballgeschäft. Es funktioniert nicht immer alles, wie man es sich vorstellt. Und jetzt freue ich mich, dass es endlich bei Fortuna losgeht."Fußball live bei MagentaSport(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magentasport.de)3. Liga | 1. SpieltagFreitag, 07.08.2026ab 18.30 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Fortuna DüsseldorfSamstag, 08.08.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers, MSV Duisburg - SV Meppen, SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster, FC Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg, TSV Havelse - VfB Stuttgart IIab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna KölnSonntag, 09.08.2026ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essenab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - SC Verl3. Liga | 2. SpieltagFreitag, 14.08.2026ab 18.45 Uhr: FC Würzburger Kickers - SV Wehen WiesbadenSamstag, 15.08.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II, SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04, Rot-Weiss Essen - TSV Havelse, Fortuna Köln - Alemannia Aachen, SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspachab 16.15 Uhr: SC Verl - MSV DuisburgSonntag, 16.08.2026ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrückenab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Viktoria KölnWeiterer Fußball liveSamstag, 08.08.2026ab 15.00 Uhr: 1. FC Köln - Real Sociedad San SebastiánJulian Engelhard moderiert, Thomas Wagner moderiert, Kamila Benschop ist Fieldreporterin.Telekom Cup 2026Samstag, 15.08.2026ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - RB LeipzigAlexander Küpper moderiert und Christian Straßburger kommentiert die Begegnung, als Field Reporter ist Max Giesen in der Allianz Arena im Einsatz. Beide Spiele werden bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTV übertragen.Google Pixel Supercup 2026 der FrauenSamstag, 15.08.2026ab 19.00 Uhr: FC Bayern München - VfL WolfsburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6324563