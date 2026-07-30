Baden-Baden (ots) -Die August-Highlights in der ARD Mediathek, ARD Sounds, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Cheap Dreams: New WhIrLeD Order" ab sofort in ARD SoundsWork hard - play hard: Xenia und Roland widmen sich in ihrem Podcast "Drauf & Dran - Die Businesspunks" den neuesten Trends aus Wirtschaft und Lifestyle. Um die sinkenden Abrufzahlen zu kontern, testet Roland das brandneue KI-Produkt der Firma Deep Impact: die X-perience. Statt ein Produkt zu erwerben, werden hier fiktive Erlebnisse mit der Ware direkt ins Gedächtnis gespeist. Für Roland beginnt nun ein Albtraum aus mysteriösen Visionen - und man ist hinter ihm her. Gemeinsam mit Xenia beginnt so eine Reise, die ihn zwingt, die Grenzen von Erinnerung und Wirklichkeit infrage zu stellen. Mit Marlene Tanczik, Ole Lagerpusch, Dustin Semmelrogge u. a.Warum reinhören?Ein Podcaster testet die brandneue "X-perience" - und verliert mit KI-Erlebnissen die Kontrolle über Erinnerung und Realität. Dieses Hörspiel ist eine Startup-Satire über Business, Lifestyle und KI.Wo zu finden?Ab sofort in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:d7d8a47cc91d12d5/) und am 16. August um 18:20 Uhr in SWR Kultur."Perimenopause - Bin ich schon drin?" ab sofort in der ARD MediathekSchlafprobleme, Reizbarkeit, Brainfog. Svenja Post ist Anfang 40 und steht mitten im Leben. Doch seit einigen Monaten erkennt sie sich kaum wieder. Auf Social Media begegnet ihr immer wieder ein Begriff - Perimenopause. Svenja will wissen, bin ich da schon drin? Und: Was heißt das genau? Prof. Bettina Toth der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie Innsbruck will den Weg zur Diagnose erleichtern. Sie forscht deshalb zu einem neuen Biomarker.Warum anschauen?Die Doku möchte Frauen in dieser Phase ihres Lebens Orientierung geben: Was hilft, wenn ich in der Perimenopause bin? Was sind reine Marketing-Versprechen?Wo zu finden?Ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/perimenopause-bin-ich-schon-drin/perimenopause-bin-ich-schon-drin/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIzMzk1MDE)."Die Summe aller Dinge" von Oliver Bottini ab 7. August in ARD SoundsDrei Freunde, und alle sterben binnen weniger Tage. Zaid erschießt sich in Duisburg, Freddy wird in London totgefahren. In Eriks Villa auf Capri dringt ein Killer ein. Die Frankfurter Polizistin Vera Berg hat beruflich nichts mit dem Fall zu tun, aber Zaid war ihr Ehemann, Freddy und Erik ihr so vertraut wie Brüder. Warum mussten sie sterben? Auf der Suche nach Antworten stößt Vera Berg auf mysteriöse Aktiengeschäfte, die gigantische Ausmaße haben.Warum anhören?Ein spannender Wirtschaftskrimi aus dem Frankfurter Bankermilieu mit Mehrwert: Wenn man ihn gehört oder gelesen hat, begreift man, wie Cum Ex-Geschäfte funktionieren.Wo zu finden?Ab 7. August in ARD Sounds."ARD Radio Tatort: Hase tot - Kampf gegen Femizid" ab 7. August in ARD SoundsAnima King tritt ihre neue Stelle bei der Kripo Ludwighafen an. Kommissarin Fe Ekkelsberg schickt sie in ein externes Team, in dem es um die Bekämpfung häuslicher Gewalt geht. Anima soll Präventionsmaßnahmen unterstützen, die Femizide verhindern. Bei einem Hausbesuch stößt sie auf ein Jagdgewehr. Und auf Frau Hase, eine Dackelhündin mit einem ausgeprägten Jagdtrieb. Bevor dort die Situation eskaliert, meldet Ekkelsberg ein Tötungsdelikt: Eine Täterperson wurde vor eine S-Bahn gestoßen.Warum reinhören?Zwei starke Ermittlerinnen kämpfen gegen häusliche und sexualisierte Gewalt. Ein atmosphärisch dichter Krimi, der aufdeckt, aufklärt und aufhorchen lässt. Und eine abgründige Story, die Mut macht, sich selbst zu behaupten.Wo zu finden?Ab 7. August in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/ard-radio-tatort/urn:ard:show:5700e6081dd07c1f/) und am 15. August um 19:04 Uhr in SWR Kultur."Hooligans" ab 14. August in der ARD MediathekAußenseiter in der eigenen Familie, Outlaw in der Gesellschaft, erwartet der junge Meni nichts vom Leben. Wider Willen als V-Mann in einem Club krimineller Hooligans in Jerusalem im Einsatz, gerät er endgültig zwischen alle Stühle. Als Vertrauter des Chefs des militanten Fanclubs, wird Meni sich seines Bedürfnisses nach Zugehörigkeit bewusst. Immer von Enttarnung bedroht, wird sein Einsatz nicht nur zur gefährlichen Herausforderung, sondern auch zur tiefgreifenden Lebensentscheidung.Warum anschauen?Eine bis zur letzten Szene packende Thrillerserie, angesiedelt in der militanten Fanszene Jerusalems, in deren Mittelpunkt ein junger Mann voll innerer Zerrissenheit steht.Wo zu finden?Ab 14. August in der ARD Mediathek."Rote Roben - Fälle, die Deutschland bewegen" ab 17. August in ARD SoundsEin kranker Mann, der für sein Recht auf selbstbestimmtes Sterben kämpft, ein Schüler, der seine ostfriesische Insel vor dem Untergang schützen will; Frauen, die jahrzehntelang für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch kämpfen. Diese Geschichten haben eines gemeinsam: Sie haben es bis ans Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geschafft - und die Entscheidungen prägen Deutschland bis heute. Zum 75. Geburtstag des Gerichts erzählen ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam und seine Kollegin Egzona Hyseni die spannendsten und emotionalsten Geschichten hinter den großen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.Warum anhören?In fünf Hintergrundfolgen erklären die beiden Hosts die rechtlichen Basics rund um die Geschichten und liefern spannende Einblicke in die Arbeit des Gerichts.Wo zu finden?Ab 17. August in ARD Sounds.Siebte Staffel der "Nachtstreife" ab 19. August in der ARD MediathekDie ARD Doku-Serie gibt einen exklusiven und unverfälschten Einblick in die anspruchsvolle Arbeit der Mainzer Polizei und zeigt die Menschen hinter der Uniform. Was fühlen sie, wenn sie die Stadt Nacht für Nacht ein Stückchen sicherer machen? Gibt es Polizei-Einsätze, die sie besonders stark belasten? Ein zentrales Thema dieser Staffel ist die psychische Gesundheit - der Umgang mit Menschen, die sich in akuten seelischen Krisen befinden. Immer häufiger treffen die Einsatzkräfte auf Menschen, die verzweifelt, desorientiert oder suizidgefährdet sind.Warum anschauen?Sechs neue Folgen mit intensiven Einblicken in den Arbeitsalltag der Polizei - direkt, ungeschönt und authentisch (und die letzte Staffel aus Mainz).Wo zu finden?Ab 19. August in der ARD Mediathek."Reisegruppe Gamescom" ab 24. August auf dem Youtube-Kanal "ARD Gaming"Im August heißt es wieder "Abfahrt!" zur Gamescom in Köln: Der ARD-Video-Podcast "Reisegruppe Gamescom" liefert in der Messewoche täglich neue Folgen mit Gaming-Highlights, Kuriositäten und spannenden Gästen wie Alea (Saltatio Mortis) und Jörg Friedrich (Paintbucket Games, Gewinner Deutscher Computerspielpreis 2026), der über die Entstehung des neuen ARD-Games zu "Babylon Berlin" spricht. Moderiert wird der Podcast von den SWR Gamingexperten Daniel Isengard und Patrick Schütz.Warum anhören?Highlights und Insights der größten Videospielmesse der Welt: das Gamescom-Klassentreffen-Gefühl für die Hosentasche.Wo zu finden?Vom 24. bis 30. August täglich auf dem Youtube-Kanal "ARD Gaming".Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-august-2026Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6324605