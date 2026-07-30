Die Genesis-Mission soll nach dem Willen der Trump-Regierung den wissenschaftlichen Fortschritt in den USA mit KI-Hilfe beschleunigen. Jetzt wurden die ersten konkreten Projekte bekannt gegeben. Ende 2025 fiel der Startschuss für die "Genesis-Mission". Die von der Trump-Regierung geplante Initiative soll die technologische Vorherrschaft der USA mithilfe von KI sichern und ausbauen. Mit einer vom Department of Energy erstellten Sammlung von Forschungsdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n