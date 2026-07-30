Im Immobilienbereich mündet nicht jede Anfrage direkt in einen Verkauf. Oft vergehen Monate oder Jahre, bis Eigentümer eine Entscheidung treffen. Ein Verkäuferlead ist nicht wertlos, nur weil er heute keinen Auftrag bringt. Wie Immobilienmakler das Potenzial solcher Leads ausschöpfen können. Ein Gastbeitrag von Alexander Köth, CEO von Empro, einem Anbieter von Softwareprodukten für Immobilienmakler und WohnungsunternehmenWer schon einmal 100 Euro für einen Verkäuferlead bezahlt hat, kennt die Situation: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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