Das erste Produkt von Coulson EmberWorks durchläuft derzeit die Qualifizierung in Frankreich und wird für die Aufnahme in die Liste qualifizierter Produkte des USDA Forest Service geprüft

Coulson Aviation hat heute CFR HALO vorgestellt, ein Langzeit-Feuerhemmstoff der nächsten Generation, der speziell für moderne Flugzeuge, Tanksysteme und Waldbrandeinsätze entwickelt wurde. Es ist das erste Produkt von Coulson EmberWorks der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens, die auf die Weiterentwicklung von Technologien zur Luftbrandbekämpfung spezialisiert ist.

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Coulson Aviation has introduced CFR HALO, a next-generation long-term fire retardant engineered specifically for modern aircraft, tank systems and wildfire missions. It is designed with mission-optimized viscosity and flow characteristics to improve drop cohesion, reduce airborne drift, and support more accurate placement within the intended target area. CFR HALO is currently advancing through independent qualification programs with CEREN in France and the USDA Forest Service for inclusion on the Qualified Products List (QPL). These programs will evaluate its performance, environmental profile, and operational suitability.

CFR HALO wurde auf Basis von vier Jahrzehnten Erfahrung in der Luftbrandbekämpfung und in enger Zusammenarbeit mit Feuerwehrleuten, Piloten, Ingenieuren und Partnerbehörden entwickelt und geht nun von der Formulierung und internen Validierung in die formelle, externe Qualifizierungsphase über.

CFR HALO wird derzeit im Rahmen des französischen Qualifizierungsverfahrens beim Centre d'Essais et de Recherche de l'Entente Valabre, bekannt als CEREN, getestet. Parallel dazu durchläuft es den Qualifizierungsprozess des USDA Forest Service, um in die Liste qualifizierter Produkte (QPL) aufgenommen zu werden.

Die beiden Programme von zwei der weltweit führenden Qualifizierungssysteme für die Luftbrandbekämpfung bewerten unabhängig voneinander die Leistung, das Umweltprofil und die betriebliche Eignung von CFR HALO und schaffen so ein technisches Fundament für die behördliche Zulassung in Australien und in Schlüsselmärkten Südamerikas.

"Waldbrände haben sich verändert. Die Flugzeuge haben sich verändert. Der Feuerhemmstoff hat mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten", sagt Britt Coulson, President und COO von Coulson Aviation. "Viele der bisherigen Formulierungen stammen noch aus einer Zeit vor den heutigen Löschflugzeugen und präzisen Abwurfsystemen. Wir können die Brände von heute nicht länger mit einer Chemie bekämpfen, die für die Flugzeuge von gestern entwickelt wurde. Als Betreiber mussten wir einschreiten und eine Lösung entwickeln, die den Anforderungen der Branche von morgen gerecht wird. CFR HALO wurde speziell für moderne Löschflugzeuge konzipiert, wobei Umweltverträglichkeit von Anfang an miteingeplant wurde und die Formulierung dafür sorgt, dass ein größerer Anteil jeder Ladung genau dort verbleibt, wo die Einsatzkräfte sie benötigen."

CFR HALO nutzt einsatzoptimierte Viskositäts- und Fließeigenschaften, um den Abwurfverbund zu verbessern, die Winddrift zu reduzieren und eine präzisere Platzierung im Zielgebiet zu ermöglichen. Die Formulierung kann für verschiedene Flugzeuge, Geländetypen, Wetterbedingungen und Einsatzanforderungen optimiert werden, während die Langzeit-Feuerhemmung, auf die Behörden angewiesen sind, erhalten bleibt.

CFR HALO lässt sich zudem in bestehende Infrastrukturen zum Mischen, Beladen und Ausbringen von Löschmitteln integrieren, ohne dass Behörden vorhandene Abwurfsysteme ersetzen oder ihre Betriebsabläufe wesentlich ändern müssen.

CFR HALO basiert auf der direkten operativen Erfahrung von Coulson. Seit vier Jahrzehnten erlebt das Unternehmen das zunehmende Ausmaß und die steigende Intensität der Waldbrandbekämpfung aus erster Hand. Allein im Jahr 2026 hat Coulsons Flotte aus Starrflüglern und Drehflüglern bereits mehr als 10 Millionen Gallonen Wasser und Feuerhemmmittel zur Bekämpfung von Waldbränden weltweit ausgeliefert.

Mit CFR HALO erweitert Coulson sein integriertes Modell für die Luftbrandbekämpfung über Flugzeuge und Tanksysteme hinaus auf an der Feuerfront eingesetzte Feuerhemmmittel. Es ist die erste von mehreren Technologien, die derzeit von Coulson EmberWorks entwickelt werden darunter intelligente Sensorsysteme, Einsatzsysteme und Luftbrandbekämpfungslösungen der nächsten Generation.

Über Coulson EmberWorks

Coulson EmberWorks ist die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Coulson Aviation, die sich dem Fortschritt in der Luftbrandbekämpfung durch operativ ausgerichtete Innovationen widmet.

EmberWorks wurde von Betreibern, Ingenieuren, Wissenschaftlern und Luftfahrtexperten gegründet. Das Unternehmen entwickelt praktische Technologien in den Bereichen Löschchemie, intelligente Sensorik, Einsatzsysteme und Flugrettung der nächsten Generation. Jedes Programm verfolgt ein Ziel: Feuerwehrleuten dabei zu helfen, sicherer, effektiver und besser informiert zu arbeiten.

Über Coulson Aviation

Coulson Aviation ist das weltweit größte Unternehmen für Luftbrandbekämpfung und baut auf mehr als 60 Jahren operativer Tradition und vier Jahrzehnten Erfahrung in der Luftbrandbekämpfung auf.

Coulson ist in Nordamerika, Südamerika und Australien tätig und unterstützt weltweit Behörden auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. Das Unternehmen betreibt eine fortschrittliche Flotte von Starrflügel- und Drehflügelflugzeugen, die durch eigenentwickelte Löschmittelsysteme, Informationsplattformen, Schulungen und Missionsunterstützung ergänzt wird.

Durch vorausschauende Investitionen vor dem operativen Bedarf und die ausschließliche Konzentration auf nachhaltige, in Produktion befindliche Flugzeugzellen und kontinuierliche Innovation setzt Coulson Maßstäbe für die Zukunft der Luftbrandbekämpfung.

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