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Precisely blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026 zurück mit Branchenauszeichnungen für KI-Innovation, technologische Führungsstärke und Arbeitsplatzkultur



30.07.2026 / 16:30 CET/CEST

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Mehr als zwölf Auszeichnungen von führenden Branchenorganisationen wie KMWorld, CRN, DBTA und Great Places to Work untermauern die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Agentic-Ready Data BURLINGTON, Massachusetts, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 zahlreiche Branchenauszeichnungen und Anerkennungen erhalten hat. Die Auszeichnungen würdigen die Innovationsleistung des Unternehmens in den Bereichen KI, Datenmanagement, Unternehmenssoftware und Unternehmenskultur und unterstreichen sein Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, Agentic-Ready Data bereitzustellen und so KI-Ziele in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen. "Wir bauen das führende KI-Unternehmen auf, das Kunden weltweit Agentic-Ready Data bereitstellt", sagte Walid Abu-Hadba, CEO von Precisely. "Diese Auszeichnungen spiegeln den Einsatz und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen wider - von der Produktinnovation bis hin zur Unternehmenskultur. Jede dieser Auszeichnungen ist ein Beweis für den Mehrwert, den wir schaffen, und ich freue mich darauf, diese Dynamik in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 weiter auszubauen." Branchen- und Produktanerkennung Precisely wurde im ersten Halbjahr 2026 von führenden Branchenorganisationen ausgezeichnet, darunter: KMWorld AI100 - Aufnahme in die jährliche Liste von KMWorld, die Unternehmen würdigt, deren KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen das Wissensmanagement voranbringen. Chefredakteurin Marydee Ojala merkte an, dass die diesjährige Liste "die zunehmende Bedeutung der KI bei Wissensmanagement-Plattformen und -Dienstleistungen verdeutlicht".

- Aufnahme in die jährliche Liste von KMWorld, die Unternehmen würdigt, deren KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen das Wissensmanagement voranbringen. Chefredakteurin Marydee Ojala merkte an, dass die diesjährige Liste "die zunehmende Bedeutung der KI bei Wissensmanagement-Plattformen und -Dienstleistungen verdeutlicht". Best 10 Data Governance Software for Business (2026) - Auszeichnung von Expert Insights als eine der führenden Data-Governance-Plattformen für Unternehmen.

- Auszeichnung von Expert Insights als eine der führenden Data-Governance-Plattformen für Unternehmen. CRN Big Data 100 - Aufnahme in die Liste der innovativsten Unternehmen im Bereich Datenmanagement und Integrationstools der Big Data 100 (2026).

- Aufnahme in die Liste der innovativsten Unternehmen im Bereich Datenmanagement und Integrationstools der Big Data 100 (2026). Data Breakthrough Awards 2026 - Auszeichnung als Gewinner für herausragende Datentechnologie-Produkte und -Unternehmen weltweit.

API World 2026 Best Location API - Auszeichnung als beste Location API vom DevNetwork API Advisory Board, einer unabhängigen, leistungsbasierten Anerkennung für technische Innovation, Branchenrelevanz und Verbreitung im Entwickler-Ökosystem.

- Auszeichnung als beste Location API vom DevNetwork API Advisory Board, einer unabhängigen, leistungsbasierten Anerkennung für technische Innovation, Branchenrelevanz und Verbreitung im Entwickler-Ökosystem. Geoawesome Global Top 100 Geospatial Companies 2026 - Aufnahme in die jährliche Liste der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen der Geodatenbranche von Geoawesome anlässlich der 15. Jubiläumsausgabe.

- Aufnahme in die jährliche Liste der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen der Geodatenbranche von Geoawesome anlässlich der 15. Jubiläumsausgabe. DBTA 100 2026 - Aufnahme in die jährliche Liste "Companies That Matter Most in Data" der einflussreichsten Unternehmen der Datenbranche.

- Aufnahme in die jährliche Liste "Companies That Matter Most in Data" der einflussreichsten Unternehmen der Datenbranche. DBTA Trend-Setting Products in Data and Information Management for 2026 - Auszeichnung für die Bereitstellung innovativer, marktführender Datenmanagement-Lösungen. Solutions Review Best-of-Listen 2026: Precisely wurde in acht Best-of-Listen aufgenommen: Die 18 besten Enterprise-Data-Governance-Tools für 2026

Die 8 besten Tools und Softwarelösungen für Datenqualität für 2026

Die 28 besten Tools und Softwarelösungen für Datenintegration für 2026

Die 28 besten Tools für Enterprise-Informationsintegration für 2026

Die 8 besten Tools und Softwarelösungen für Datenintegrität für 2026

Die 28 besten Enterprise-Data-Management-Softwarelösungen für 2026

Die 9 besten Tools und Softwarelösungen für erweiterte Datenqualität für 2026

Die 11 besten Data-Governance-Softwarelösungen - Expert Insights Arbeitsplatzkultur Neben den Produkt- und Branchenauszeichnungen wurde Precisely auch für seine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und das Engagement für die Mitarbeiterentwicklung gewürdigt: India's Top 100 Great People Managers 2026 - Auszeichnung vom Great Manager Institute für herausragendes Personalmanagement in Indien. Great Place to Work - Platzierung auf Platz 16 (Top 20) der mittelgroßen Arbeitgeber Indiens 2026 und Auszeichnung für eine Unternehmenskultur, die auf hohem Vertrauen und hoher Leistungsbereitschaft basiert. "Innovation beginnt bei unseren Menschen", sagte Lisa Crawford, CHRO von Precisely. "So wie wir unsere Kunden dabei unterstützen, die KI mit Agentic-Ready Data voranzubringen, setzen wir uns ebenso dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen, sich weiterentwickeln und ihr Bestes geben können. Diese Auszeichnungen spiegeln diese Kultur wider, die unsere Teams befähigt, innovativ zu sein, zusammenzuarbeiten und echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen." Die vollständige und ständig aktualisierte Liste der Auszeichnungen und Anerkennungen von Precisely finden Sie unter https://www.precisely.com/about-us/awards/ . Über Precisely Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de . © 2026PreciselySoftware Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.Precisely, seine verbundenen Unternehmen und/oder Lizenzgeber behalten sich das Eigentumsrecht an den Informationen vor. Die Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder die Erstellung abgeleiteter Werke ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt. Verfügbarkeit nicht garantiert. "Precisely" und zugehörige Marken sind Marken vonPrecisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-blickt-auf-ein-starkes-erstes-halbjahr-2026-zuruck-mit-branchenauszeichnungen-fur-ki-innovation-technologische-fuhrungsstarke-und-arbeitsplatzkultur-302839164.html



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