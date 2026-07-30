Ein geplanter Milliarden-Zusammenschluss könnte einen globalen Champion für Gewürze, Saucen und Aromen schaffen. Gleichzeitig überzeugen operative Dynamik und Margenentwicklung.Der globale Lebensmittelmarkt verändert sich: Verbraucher greifen zu vielfältigeren Geschmacksrichtungen, während Hersteller und Gastronomie nach effizienten, innovativen Lösungen suchen. Genau in diesem Umfeld könnte ein führender Gewürz- und Aromenspezialist vor einem entscheidenden Wachstumsschritt stehen.Geplant ist die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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