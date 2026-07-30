Nach dem Abverkauf der letzten Wochen meldet sich die KI-Sparte am Donnerstag stark zurück. Der Nasdaq Composite legt deutlich zu, getrieben von einem Rebound im Halbleitersektor. Anleger fragen sich nun, ob das bereits der Wendepunkt war. DER AKTIONÄR blickt auf die Top-Gewinner und Einstiegschancen.Die Bullen sind zurück im Tech-Sektor. Nach den Abgaben der vergangenen Wochen meldet sich die Halbleiter- und KI-Riege am heutigen Donnerstag eindrucksvoll zurück. Der Nasdaq Composite klettert um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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