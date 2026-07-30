Leapmotor: Der günstige China-EV-Hersteller mit Stellantis-Partnerschaft und starkem Wachstum - interessant als Zweitwagen und als Aktie Hohe Spritpreise lassen viele Autofahrer wieder über Elektroautos nachdenken - sei es als Erstwagen oder, noch häufiger, als günstigen Zweitwagen für den Alltag und kürzere Strecken. Genau in dieses Segment zielt Leapmotor (chinesisch: ????), ein noch relativ unbekannter chinesischer Hersteller, der in Europa zunehmend Präsenz zeigt. Was als Nischenmarke begann, hat sich in China zu einem der am schnellsten wachsenden Anbieter im Massenmarkt entwickelt und profitiert von einer strategischen Partnerschaft mit Stellantis. Unternehmen und Positionierung Leapmotor wurde 2015 in Hangzhou gegründet und spezialisiert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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