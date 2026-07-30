Trump hat sich innerhalb eines Jahres nach veröffentlichten Finanzoffenlegungen zu einem der größten Krypto-Verdiener entwickelt. Laut seiner jüngsten Finanzoffenlegung flossen mindestens 1,4 Milliarden Dollar aus verschiedenen Krypto-Geschäften in sein Firmengeflecht. Während die Trump-Familie damit Hunderte Millionen Dollar einnahm, verloren zahlreiche Anleger, die auf dieselben Projekte setzten, einen Großteil ihres Kapitals. Kaum ein Krypto-Deal verdeutlicht diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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