Situational Awareness, der rund 20 Milliarden Dollar schwere Hedgefonds von Leopold Aschenbrenner, hat nach hohen gehebelten Verlusten im jüngsten Technologie-Abverkauf in kurzer Zeit einen großen Teil seines börsennotierten Aktienportfolios verkauft. Das Ganze war eine beschleunigte Bilanzbereinigung unter erheblichem Zeitdruck. Das hatte den Abverkauf der Neoclouds erheblich beschleunigt. Weiter wurde bekannt:
Situational Awareness hat nicht nur allgemein Teile seines Aktienportfolios verkauft, sondern einen großen Teil seiner insgesamt rund 16 Milliarden Dollar schweren börsennotierten Beteiligungen sehr schnell an Citadel übertragen. Damit ist nun auch der Käufer bekannt.
Citadel konnte die Positionen vermutlich mit einem Abschlag übernehmen. Auch Goldman Sachs und JPMorgan Chase waren in die Verkaufsverhandlungen eingebunden.
Situational Awareness hat nicht nur allgemein Teile seines Aktienportfolios verkauft, sondern einen großen Teil seiner insgesamt rund 16 Milliarden Dollar schweren börsennotierten Beteiligungen sehr schnell an Citadel übertragen. Damit ist nun auch der Käufer bekannt.
Citadel konnte die Positionen vermutlich mit einem Abschlag übernehmen. Auch Goldman Sachs und JPMorgan Chase waren in die Verkaufsverhandlungen eingebunden.
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