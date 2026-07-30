Samsung meldet Rekordzahlen und warnt vor Engpässen bis 2028. Doch Micron verliert im Juli 36 Prozent, während der Konzernchef Aktien für 37,3 Millionen US-Dollar verkauft. Was steckt dahinter? Die Micron-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Selbst starke Zahlen des Konkurrenten Samsung konnten den Kurs bislang nicht stabilisieren. Samsung meldete am Donnerstag einen Anstieg des Betriebsgewinns um 1.814 Prozent und einen Rekordumsatz. Der weltweit größte Speicherchiphersteller erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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