Der Softwareanbieter Inveda hat die aktuelle Einbruchstatistik mit den Marktbeiträgen in der Hausratversicherung abgeglichen. Die Ergebnisse zeigen: Wo mehr Einbrüche sind, da wird die Hausratversicherung auch teurer. So weit, so gut. Spannend jedoch: Wie viel teurer ist es in den Einbruchshochburgen? Die Hausratversicherung gehört zu den populärsten und zugleich wichtigsten Versicherungen in Deutschland, schreibt der Softwareentwickler Inveda. Über 50 Millionen Menschen schützen damit ihren Besitz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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