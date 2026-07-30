Solana Prognose heute nach dem ETF Start von Morgan Stanley

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Die Solana Prognose steht unter Druck, denn SOL verlor am Dienstag 2,29 Prozent auf 74,11 Dollar und gab die kurzfristige Unterstützung bei 75 Dollar ab. Am selben Tag brachte Morgan Stanley einen SOL-Fonds an die NYSE Arca, zur niedrigsten Gebühr am Markt. Institutionelles Geld kommt also an, doch der Kurs reagiert nach unten statt nach oben. Beim Handelsvolumen dezentraler Börsen lag das Netzwerk zuletzt vier Wochen in Folge nur hinter Binance. Wie passt beides zusammen, und was bedeutet es für die kommenden Wochen? Zwei Zahlen zeigen gerade in entgegengesetzte Richtungen.

Solana Prognose zwischen Wall Street Zufluss und gebrochener Unterstützung

Der Fondsstart kam mit Gewicht. Morgan Stanley hat am 28. Juli den Solana Trust und einen Ethereum-Fonds an der NYSE Arca gelistet, beide mit einer Kostenquote von 0,14 Prozent, wie BeInCrypto berichtet. Das ist die günstigste Gebühr am Markt. Hinter dem Vertrieb stehen etwa 16.000 Berater mit rund 9,3 Billionen Dollar an Kundenvermögen, und der erste Krypto-Fonds des Hauses sammelte in wenigen Monaten 381 Millionen Dollar ein.

Der Kurs folgte dieser Nachricht nicht. SOL scheiterte am 27. Juli an der Zone zwischen 77 und 78 Dollar und fiel anschließend unter die Unterstützung bei 75 Dollar, die nun als Widerstand wirkt. Am Mittwoch notiert der Token bei rund 73,80 Dollar und testet das nächste Auffangband um 73 Dollar, darunter liegt das Verlaufstief bei 72,38 Dollar. Laut Coinpedia liegt die entscheidende Ausbruchsmarke bei 76 Dollar, wo auch der gleitende Durchschnitt der vergangenen 50 Tage verläuft. Vom Rekordhoch bei 294,85 Dollar ist der Kurs rund 75 Prozent entfernt.

Händler achten deshalb auf die Zone um 74,62 Dollar, weil erst dann wieder Käufer die Kontrolle hätten. Die Solana Prognose zeigt damit ein Muster, das viele große Token gerade teilen. Nutzung und Zuflüsse steigen, doch bei einer Bewertung von rund 43 Milliarden Dollar braucht jede Verdopplung Milliarden an frischem Kapital. Wer nach der Stelle sucht, an der eine kleinere Summe noch große Wirkung hat, landet deshalb regelmäßig bei Projekten, deren Werkzeuge schon vor der Listung fertig sind.

Pepeto Marktplatz mit Cross-Chain-Bridge zieht Käufer in den Presale

Pepeto hat nicht darauf gewartet, dass der Markt das Projekt findet. Zuerst kam der Presale, dann die fertigen Werkzeuge, und danach kamen die Käufer, die vorher gerechnet hatten. Wer sich mit der Solana Prognose beschäftigt und zugleich den größten Presale-Einstieg sucht, landet bei diesem Projekt, weil es die eine Frage beantwortet, die Meme-Token immer offen ließen, nämlich was Halter nach dem Kauf tatsächlich nutzen können.

Die Cross-Chain-Bridge lässt Halter ihre Token zwischen Netzwerken bewegen, ohne auf einer einzigen Kette festzustecken. Der Risk Scorer prüft jeden Token vor dem Handel, damit Käufer die Fallen vermeiden, die auf anderen Plattformen Wallets leeren. Gestartet wurde das Projekt von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der bereits gezeigt hat, wohin Meme-Energie führen kann, denn jener Coin erreichte eine Bewertung von rund 11 Milliarden Dollar ganz ohne Produkte.

Im Presale kamen bisher mehr als 10 Millionen Dollar zusammen, und diese Summe wächst weiter, weil die Rechnung aus einem sehr niedrigen Preis und dem Volumen einer erwarteten Binance-Listung selten so früh im Zyklus zu finden ist. Eine Prüfung durch SolidProof hat den Vertrag vor dem Start vollständig durchleuchtet und den Code als sauber bestätigt, sodass Vertrauen an dieser Stelle kein offener Punkt bleibt.

Beim Presale-Preis von 0,000000188 Dollar liegt der Abstand zwischen diesem Einstieg und dem späteren Listungspreis genau dort, wo für frühe Käufer der Unterschied entsteht. Die Website von Pepeto erklärt jede Presale-Phase und den vollständigen Zeitplan bis zur Listung. Wallets, die diesen Einstieg beim Lesen der SOL-Daten gefunden haben, sind vor dem Handelsstart positioniert. Der Presale ist die Stelle, an der das beginnt, bevor diese Preisstufe schließt.

Fazit

Die Solana Prognose und der Fondsstart einer großen Bank standen zuletzt im Mittelpunkt jeder Suche nach der besten Rendite. Der Mitgründer hinter Pepeto hat diese Rechnung schon einmal aufgehen sehen und wiederholt sie mit mehr Substanz. Der ursprüngliche Pepe-Coin erreichte 11 Milliarden Dollar ohne Produkte, diesmal steht ein Marktplatz mit Bridge und Prüfwerkzeug dahinter. Ein Einstieg setzt auf ein Muster, das bereits eingetreten ist, statt auf eine Vermutung. Wer heute kauft, zahlt den Presale-Preis, und beim erwarteten Handelsstart auf Binance liegt genau darin die Spanne, die später niemand mehr erhält.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose nach dem ETF Start?

Solana notiert bei rund 73,80 Dollar, nachdem die Unterstützung bei 75 Dollar gefallen ist. Über 76 Dollar führt der Weg Richtung 80 Dollar, nach unten wartet 72,38 Dollar.

Warum schauen Anleger neben SOL auch auf Pepeto?

Pepeto verbindet eine funktionierende Cross-Chain-Bridge mit einem Risk Scorer und einer Prüfung durch SolidProof. Der Presale läuft über pepetocoin.com, und alle Phasen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.