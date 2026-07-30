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Dow Jones News
30.07.2026 18:33 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX in Richtung Allzeithoch - Adidas enttäuscht

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX in Richtung Allzeithoch - Adidas enttäuscht

DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Die US-Notenbank hatte am Vorabend wie erwartet das Zinsniveau bestätigt. Auch die Bank of England fasste den Leitzins am Mittag nicht an. Die Berichtssaison dürfte zudem ihren Höhepunkt gesehen haben. Adidas standen nach Zahlen unter Druck. Im Technologiesektor drehten die Umschichtungen erneut - hier gab es wieder starke Kurssprünge. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 25.612 Punkten - damit sind es weniger als 300 Punkte bis zum Allzeithoch.

Öl der Sorte Brent kam etwas zurück, was leicht positiv für die Risikobereitschaft der Anleger war. Positiv wurde gesehen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal ein leichtes Wachstum trotz dem Krieg im Nahen Osten lieferte. Dagegen ist die deutsche Inflationsrate im Juli deutlich auf 2,8 Prozent gestiegen, was auf erneut massiv gestiegene Energiepreise zurückzuführen ist.

Nach einem Vortagesschluss von 182,25 und einem Tief von 147,05 schloss die Aktie von Adidas 11,5 Prozent tiefer bei 161,25 Euro. Der Sportartikel-Hersteller hatte für das zweite Quartal unter den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt. Die Enttäuschung sei anscheinend auf höhere Marketingausgaben während der Fußball-Weltmeisterschaft zurückzuführen, so Piral Dadhania, Analyst bei RBC Capital Markets. Die bestätigten längerfristigen Ziele wurden im Verlauf für Käufe genutzt.

Als stark wurde bei MTU (+0,5%) der Cashflow eingestuft. Der freie Cashflow (FCF) habe die Konsensschätzung im Quartal um 31 Prozent übertroffen.

Symrise (+3,1%) hat im zweiten Quartal ein solides organisches Wachstum von 4,5 Prozent verzeichnet und die Konsensschätzung von 3 Prozent übertroffen, kommentiert Metzler. Aber auch der Ausblick wurde positiv gewertet.

Im Autosektor schlossen BMW nach Zahlenvorlage um 0,2 Prozent tiefer. Mit der Erholungsrally der Chiphersteller an der Nasdaq haussierten Infineon um 9,2 Prozent, dagegen wurden Software-Titel verkauft. SAP schlossen 3,8 Prozent tiefer. Aumovio haussierten um 10,7 Prozent. Während das Unternehmen den Ausblick senkte, wurde mit BMW ein Vergleich erzielt. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.612  +0,6    4,4 
DAX-Future   25.711  +0,9    3,4 
XDAX      25.628  +0,4    4,3 
MDAX      32.217  -0,1    5,3 
TecDAX      3.829  -0,4    5,7 
SDAX      18.462  -0,6    7,5 
zuletzt   +/- Ticks 
Bund-Future   124,71  -7,0 
*gerundet 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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