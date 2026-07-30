© Foto: DALL*EDie nächste vermögende Generation glaubt nicht mehr an Aktien allein. Wer weiter nur auf klassische Märkte setzt, könnte eine große Verschiebung verpassen.Aktien verlieren bei jungen Millionären offenbar ihren Status als erste Wahl. Laut einer Umfrage der Bank of America halten vermögende Amerikaner zwischen 21 und 43 Jahren mit mindestens 3 Millionen US-Dollar Anlagevermögen nur noch 25 Prozent ihres Portfolios in Aktien. Bei wohlhabenden Anlegern ab 44 Jahren sind es dagegen 55 Prozent. Der Unterschied zeigt einen deutlichen Bruch zwischen den Generationen: Während ältere Vermögende weiter stark auf den klassischen Aktienmarkt setzen, suchen die Jüngeren breiter nach Renditequellen. Der …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,XD0002747XXX,2455711,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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