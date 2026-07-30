Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, stellt heute die Tri-Band-Wi-Fi-7-Module FCE870X und FME170X vor. Sie basieren auf dem Synaptics SYN4384-Chipsatz und wurden für Set-Top-Boxen, Gaming-Geräte, Digital Signage, VR/AR-Headsets, Smart Gateways und andere leistungsstarke vernetzte Produkte entwickelt.

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Quectel launches FCE870X and FME170X tri-band Wi-Fi 7 modules with Bluetooth 6.0 for set-top boxes, gaming devices and more

Das FCE870X und das FME170X verfügen über denselben High-End-Funktionsumfang und unterscheiden sich lediglich in der Bauform. Das Wi-Fi-7-Modul FCE870X nutzt ein Compact-LCC-Gehäuse für Embedded-Designs, während das Wi-Fi-7-Modul FME170X ein Compact-M.2-Gehäuse für modulare, steckplatzbasierte Systeme verwendet. Gerätehersteller können die Option wählen, die am besten zu ihrer Plattform passt, ohne dabei Kompromisse bei der WLAN-Leistung eingehen zu müssen.

"Diese hochwertigen Wi-Fi-7-Module sind so konzipiert, dass sie auf den meisten Linux- und Android-Plattformen laufen, die unsere Kunden bereits nutzen. Indem wir denselben erweiterten Funktionsumfang in zwei Gehäusevarianten anbieten, geben wir Produktteams mehr Auswahl bei der Wahl des Formfaktors, der am besten zu ihrem Design passt, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen", sagte Delbert Sun, Vice General Manager, Product Department bei Quectel Wireless Solutions.

Wi-Fi-7-Module für Set-Top-Boxen, Gaming-Geräte und vernetzte Produkte

Die Wi-Fi-7-Module FCE870X und FME170X wurden für hohen Durchsatz und geringe Latenz entwickelt und unterstützen Anwendungen im Consumer- und Business-Bereich, darunter Set-Top-Boxen, Gaming-Geräte, Digital Signage, VR/AR-Headsets, Smart Gateways, Konferenzterminals, intelligente Projektoren und Cloud-Computer.

Diese Anwendungen erfordern eine schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindung für 4K- und 8K-Streaming, Cloud-Gaming und -Rendering, immersive Inhalte sowie Umgebungen mit mehreren Geräten, ohne dass die Hersteller an eine einzige Hardwarearchitektur gebunden sind.

Tri-Band-Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 und Zigbee/Thread-Konnektivität

Die Tri-Band-Wi-Fi-7-Konnektivität in den Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz bietet OEMs zusammen mit Bluetooth 6.0 und Zigbee/Thread-Konnektivität gemäß IEEE 802.15.4 eine einheitliche Funkplattform für Hochgeschwindigkeitsverbindungen, energiesparende Mesh-Netzwerke und Kurzstreckenverbindungen. Durch diesen integrierten Ansatz entfällt die Notwendigkeit, mehrere Funkkomponenten zu qualifizieren.

Die umfassende Unterstützung für x86-, ARM- und MIPS-Host-Plattformen, einschließlich Chipsätzen von AMD, ST, NXP, Ambarella, Realtek, Novatek, Amlogic, Rockchip und Sigmastar, erweitert das Anwendungsspektrum der beiden Wi-Fi-7-Module noch weiter.

Die Wi-Fi-7-Module FCE870X und FME170X von Quectel sollen ab August 2026 ausgeliefert werden. Zertifizierungen nach FCC, IC, CE, RCM und SRRC sind geplant.

Über Quectel Wireless Solutions

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Innovationen im Bereich des Internets der Dinge (IoT). Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und Service auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 8.900 Fachkräften sind wir führend bei der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, WLAN- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste sowie komplette schlüsselfertige Lösungen einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Mit regionalen Niederlassungen und Support weltweit setzt sich unsere internationale Führungsspitze dafür ein, das Internet der Dinge (IoT) voranzutreiben und zum Aufbau einer intelligenteren Welt beizutragen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.quectel.com oder LinkedIn.

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