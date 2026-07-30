© Foto: We The Creators - UnsplashDie Anteile von von Restaurantbetreiber Chipotle Mexican Grill sind nach starken Zahlen gesucht. Das macht Hoffnung auch für die Zahlen von McDonald's. Trotz Flucht in sichere Hafen: McDonald's wurde außen vorgelassen Der Crash bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten sorgte in den vergangenen Wochen nicht für Verunsicherung und Panik, sondern auch eine Flucht in defensive Basiswerte. Ablesbar war das an neuen Allzeithochs im beliebten Schwab U.S. Dividend Equity ETF sowie an der Outperformance des als träge geltenden Dow-Jones-Index gegenüber dem Nasdaq 100. Von der Rotation in Dividenden- und Value-Werte konnte ausgerechnet McDonald's, dem noch eine Dividendenerhöhung fehlt, um …
Enthaltene Werte: US1696561059,US5801351017,US8552441094,US9884981013Den vollständigen Artikel lesen
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