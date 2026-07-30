Neue Generative-AI-Erweiterung vereinfacht, wie Teams Unternehmensdaten explorieren, analysieren und visualisieren

InterSystems, ein innovativer Anbieter von Datentechnologie, dessen Lösungen einige der weltweit wichtigsten Anwendungen unterstützen, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit von InterSystems Data Studio AI Assistant bekannt. Die neue, auf generativer KI basierende Erweiterung für InterSystems Data Studio unterstützt Unternehmen dabei, Daten über natürlichsprachliche Interaktionen einfacher zu verstehen, zu navigieren, abzufragen und zu visualisieren.

Während Unternehmen von KI-Piloten zu produktiven Implementierungen übergehen, zeigt sich zunehmend, dass die größte Herausforderung nicht im KI-Modell selbst liegt. Entscheidend ist vielmehr, KI-Systemen Zugriff auf vertrauenswürdige, aktuelle und geschäftsrelevante Informationen zu ermöglichen. Unternehmensdaten sind häufig über Anwendungen, Datenbanken, Cloud-Services, Dateien, Data Warehouses und Abteilungssilos verteilt. Dadurch wird es für Anwender und KI-Systeme schwierig, verlässliche Erkenntnisse zu gewinnen.

"Unternehmen suchen zunehmend nach Möglichkeiten, ihre Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse zu überführen, ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen", sagt Scott Gnau, Senior Vice President, Data Platforms bei InterSystems. "InterSystems Data Studio AI Assistant bringt generative KI direkt auf eine vertrauenswürdige Datengrundlage. So können Anwender natürlicher mit Informationen interagieren und zugleich die Governance, Sicherheit und Kontrollmechanismen wahren, die Unternehmen benötigen."

Im Gegensatz zu KI-Lösungen, bei denen Unternehmen mehrere Tools selbst zusammenstellen und betreiben müssen, ist InterSystems Data Studio AI Assistant in die umfassendere Plattform InterSystems Data Studio eingebettet. Unternehmen können dadurch KI-Funktionen mit einer gemeinsamen, integrierten Datenschicht verbinden, die einen konsistenten Zugriff auf vertrauenswürdige Informationen über Anwender, Anwendungen, Analyseplattformen und KI-Systeme hinweg unterstützt.

AI Assistant ist als optionale Erweiterung für InterSystems Data Studio konzipiert und steht als vollständig gemanagter Service zur Verfügung. Die Lösung bietet interaktive Assistenten und Agenten, die Anwender dabei unterstützen, strukturierte und unstrukturierte Daten zu explorieren, verfügbare Informationsbestände zu entdecken, Visualisierungen zu erstellen und Datenanalysen zu beschleunigen. Die Lösung umfasst vorkonfigurierte Agenten sowie ein flexibles Multi-Agenten-Framework, mit dem Unternehmen individuelle Assistenten für spezifische Geschäftsanforderungen erstellen können.

Über InterSystems

InterSystems, ein innovativer Anbieter von Datentechnologie, bietet Kunden in mehr als 80 Ländern aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzwesen sowie Fertigung und Lieferkette eine einheitliche Grundlage für die Entwicklung von Anwendungen der nächsten Generation.

Unsere Cloud-first Datenplattformen helfen Organisationen weltweit, Herausforderungen rund um Interoperabilität, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu lösen. So können sie das Potenzial ihrer Daten erschließen und Daten auf neue, kreative Weise interpretieren und nutzen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1978 steht InterSystems für höchste Servicequalität und unterstützt Kunden und Partner weltweit mit ausgezeichnetem 24/7 Support. InterSystems ist privat geführt, hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und ist mit 38 Niederlassungen in 28 Ländern weltweit vertreten.

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