Bitcoin Prognose 2026: BTC unter 64.000 Dollar, und eine Zahl bei 68.000 entscheidet über den August

Anzeige / Werbung

Kevin Warsh brauchte einen Satz, um Bitcoin unter 64.000 Dollar zu drücken. Der Fed-Chef sagte am 29. Juli, es gebe kein weiches Inflationsziel, und die Risikomärkte drehten sofort. Kurz davor hatte die Notenbank den Leitzins bei 3,5 bis 3,75 Prozent gelassen und BTC auf 64.500 Dollar gehoben. Drei Mitglieder stimmten dagegen, womit eine Erhöhung im September auf dem Tisch bleibt. Damit steht die Bitcoin Prognose für August an einem Wendepunkt. Die Frage ist nur, ob der Kurs die Mauer bei 68.000 Dollar diesmal knackt.

Bitcoin Prognose im Härtetest, weil BTC bei 4,1 Prozent Inflation die Richtung verliert

Die Fed ließ den Leitzins am 29. Juli in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent und verlängerte die Pause auf sechs Sitzungen, wie CoinDesk berichtet. BTC sprang unmittelbar auf 64.500 Dollar. Dann öffnete Warsh die Pressekonferenz mit hartem Ton und nannte jeden Wert über 2 Prozent inakzeptabel. Der Kurs rutschte unter 64.000 Dollar und notiert bei etwa 63.900 Dollar. Drei Gegenstimmen halten eine Erhöhung im September offen, und im August will Warsh in Jackson Hole nachlegen. Der Stimmungsindex für den Gesamtmarkt steht bei 35 Punkten und damit klar in der Furcht, bei einer Kryptomarktkapitalisierung von rund 2,29 Billionen Dollar.

Die Inflation liegt bei 4,1 Prozent, und der Terminmarkt hatte 35 Prozent auf eine Erhöhung gesetzt. Verkaufsrechte auf 62.000, 60.000 und 54.000 Dollar führten die Umsätze an, während die Spot-ETFs für 2026 rund 4,5 Milliarden Dollar im Minus liegen, wie FXEmpire aufführt.

Für jede Bitcoin Prognose zählt jetzt eine einzige Zahl. Der Bereich um 68.000 Dollar entspricht dem durchschnittlichen Einstieg aller Käufer der letzten fünf Monate und wirkt wie eine Mauer. Gleichzeitig kauften Händler Kaufoptionen über rund 2,5 Milliarden Dollar mit Verfall am 31. Juli, die von einem Sprung auf 72.000 Dollar profitieren. Fällt die Mauer, liegt der Weg zu 75.000 Dollar frei. Und selbst dieser beste Fall bleibt bei 1,29 Billionen Dollar Bewertung ein Plus von 17 Prozent.

Pepeto, der Presale des Pepe-Mitgründers, der keine Mauer bei 68.000 Dollar kennt

Bitcoin muss 1,29 Billionen Dollar bewegen, um 17 Prozent zu liefern. Ein Presale braucht dafür ein paar Millionen. Genau diese Rechnung schiebt das Kapital dieser Woche in einen Markt, den die großen Häuser noch nicht auf dem Schirm haben.

Die meisten Presale-Token des Jahres 2026 jagen Aufmerksamkeit, ohne ihren Haltern nach dem Listing ein einziges funktionierendes Produkt zu bieten. Pepeto ging von Anfang an den umgekehrten Weg. Statt leerer Versprechen liefert diese Plattform fertige Werkzeuge, die Kapital vor und nach dem Börsenstart schützen. Geführt wird das Team von dem Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut hat und jede Funktion in dem Wissen entwarf, dass normale Käufer mehr Schutz als Lärm brauchen.

PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, damit Gewinne im Wallet bleiben und nicht an einen Zwischenhändler abfließen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token kostenlos zwischen Netzwerken, sodass Positionen in dem Moment wechseln, in dem sich eine Chance zeigt. Weil diese Produkte längst laufen, trägt jedes Wallet im Presale einen eingebauten Schutz, sobald das kommende Binance-Listing startet.

Pepeto steht bei 0,000000188 Dollar, und mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt. Analysten halten einen Faktor von 100 bis 300 für möglich, weil der Einstieg weit unter dem erwarteten Listing-Preis liegt. Wer heute einsteigt, hält die Position vor dem Listing, und schon der untere Rand dieser Spanne macht aus 1.000 Dollar 100.000 Dollar. Kein Kursziel für BTC kommt bei 63.900 Dollar auch nur in die Nähe. Frühe BTC-Halter teilen alle dasselbe Bedauern. Sie haben zu dem Kurs, der später verschwand, nicht mehr gekauft, und genau dieses Fenster steht bei Pepeto gerade offen.

Fazit zum Bitcoin Kurs und zu dem Presale, der vor dem Listing steht

Die Bitcoin Prognose bleibt nach dem harten Ton von Warsh gedeckelt, und die Spanne nach oben ist eng. Bei über einer Billion Dollar Bewertung kostet jeder Prozentpunkt enorme Zuflüsse. Bei Pepeto halten Analysten einen Faktor von 100 bis 300 für möglich, und Presale-Preis, fertige Werkzeuge und starker Kapitalzufluss geben dieser Einschätzung Gewicht. Mehr als 10,38 Millionen Dollar liegen bereits drin, und mit dem Börsenstart verschwindet der heutige Einstieg. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieses Kapital zusammenläuft. Der Preis auf dieser Seite existiert nur noch bis zum Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Wie entwickelt sich der Bitcoin Kurs nach dem Zinsentscheid?

BTC notiert bei rund 63.900 Dollar. Über 68.000 Dollar öffnet sich der Bereich bis 75.000 Dollar, darunter droht der Rückfall auf 58.000 Dollar.

Warum fließt jetzt Kapital in Pepeto?

Die offizielle Pepeto-Website weist über 10,38 Millionen Dollar aus, weil Analysten vor dem Binance-Listing einen Faktor von 100 bis 300 für möglich halten.