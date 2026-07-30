Rivian Automotive legt seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Anleger achten vor allem darauf, wie sich Umsatz, Verluste und Produktionsziele des Elektroauto Herstellers entwickeln.Bilanz wird zum Stimmungstest Die Rivian Automotive Aktie steht vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen erneut im Fokus. Experten rechnen damit, dass der Elektroauto Hersteller weiterhin hohe Investitionen stemmen muss und operativ noch nicht nachhaltig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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