Wer Garmin mal gehört hat, denkt bestimmt direkt an diese niedrigen Fitness-Uhren. Gestern feierte die Börse genau dieses Unternehmen, was oberflächlich nur für Fitnessuhren bekannt ist, aber eigentlich große Auto- und Flugzeugbauer beliefert. Die jüngsten Quartalszahlen waren exorbitant stark dank der Fitness-Sparte. Aber es steckt deutlich mehr hinter der Firma und das dürfte den Anlegern noch viel Rendite in Zukunft bescheren. Im Hype (aber nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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