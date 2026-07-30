DryRun Security tritt als erster Partner bei und erweitert die Anwendungssicherheit auf Code-Intent, Geschäftslogik und KI-generierte Software

Veracode, der weltweit führende Anbieter im Bereich Anwendungsrisikomanagement, gab heute die Einführung des Veracode Marketplace bekannt, eines kuratierten Ökosystems, das Kunden eine zentrale, vertrauenswürdige Anlaufstelle bietet, um Sicherheitsintegrationen von Drittanbietern als Erweiterung der Veracode-Plattform zu entdecken, zu bewerten und zu implementieren. Der Marktplatz startet mit DryRun Security als erstem Partner und bietet Veracode-Kunden vom ersten Tag an KI-native kontextbezogene Analysen und Verifizierungen.

Ein neuer Standard für das AppSec-Ökosystem

Der Veracode Marketplace ermöglicht es Sicherheits- und Entwicklungsteams, ihre bestehenden Veracode-Investitionen um validierte, erstklassige Integrationen zu erweitern. Jeder Partner wird hinsichtlich technischer Kompetenz, Produktqualität und Eignung für die jeweiligen Arbeitsabläufe geprüft. Die Integrationen sind mit den Veracode-Befunden verknüpft, um einen einheitlichen Prüfpfad zu gewährleisten, und jeder Kauf erfolgt über einen einzigen Beschaffungsweg im Rahmen eines einzigen Vertrags, begleitet von einem personalisierten Support.

"Die Anwendungssicherheit ist in eine neue Ära eingetreten, und kein einzelner Anbieter wird sie alleine lösen können", sagte Ajay Nigam, Chief Product Officer bei Veracode. "Kunden sagen uns, dass sie die Tiefe und Stringenz der Veracode-Plattform wünschen, kombiniert mit der Freiheit, spezialisierte Funktionen auszuwählen, die zu ihrem Tech-Stack passen. Der Veracode Marketplace ist unsere Antwort darauf. Unsere Vision ist ein kuratiertes Ökosystem, in dem die besten Sicherheitsinnovatoren auf Veracode aufbauen, sodass Kunden innerhalb weniger Tage genau das implementieren können, was sie benötigen. DryRun Security ist genau die Art von Partner, die diese Vision Wirklichkeit werden lässt."

DryRun Security: Der erste Partner

DryRun Security tritt als erster Partner dem Veracode Marketplace bei und bringt eine KI-native Code-Analyse-Lösung mit, die speziell für Verifizierung und Intelligence entwickelt wurde unabhängig davon, ob Anwendungen in einer agentenbasierten Umgebung oder mit traditionellen Tools erstellt werden.

Die Contextual-Security-Analysis-Engine geht über die Syntax hinaus und erfasst die Absicht, das Verhalten und die Ausnutzbarkeit des Codes. DryRun Security erschließt völlig neue Bereiche der Code-Scan-Abdeckung, einschließlich der Aufdeckung komplexer Logik und absichtsbasierter Schwachstellen, die herkömmliche statische Scanner regelmäßig übersehen. Mit nativen Integrationen in Claude Code, Cursor, Codex, GitHub und GitLab sowie repository-weiten DeepScans und der Durchsetzung von Richtlinien in natürlicher Sprache unterstützt DryRun bereits mehr als 500.000 Code-Reviews pro Monat.

Gemeinsam bieten das umfassende deterministische Scanning von Veracode und das KI-basierte Schlussfolgern von DryRun eine einheitliche, durchgängige Sicherheitsabdeckung von der Erkennung bis zur validierten Behebung -, die vollständig auf der bewährten Plattform von Veracode basiert.

"Anwendungssicherheitsteams verlangen nicht nach mehr Befunden sie verlangen nach einer besseren Überprüfung, welche Risiken tatsächlich von Bedeutung sind", sagte James Wickett, CEO und Mitbegründer von DryRun Security. "Wir haben DryRun entwickelt, um Absichten, Verhalten und Anwendungskontext zu analysieren also die Risikodimensionen, die sich nicht immer in einer vordefinierten Regel erfassen lassen. Über den Veracode Marketplace können Unternehmen diese Fähigkeit in die Sicherheitsprogramme und Entwicklungsworkflows integrieren, die sie bereits nutzen."

"Was diese Partnerschaft so stark macht, ist die Kontextebene", schloss Nigam. "KI-gestützte Schlussfolgerungen können Schwachstellen aufdecken, aber die Qualität dieser Schlussfolgerungen hängt entscheidend vom zugrunde liegenden Kontextverständnis ab, auf dem sie basieren. Die Plattform von Veracode bietet einen reichhaltigen, mehrdimensionalen Kontext, der auf jahrelanger Sicherheitsintelligenz, sprachübergreifenden Befunden und tiefgreifenden Einblicken in den Code basiert. Die multimodale Schlussfolgerungs-Engine von DryRun baut ein tiefes Kontextverständnis direkt aus dem Code auf. Diese Partnerschaft ergänzt die Sicherheitsinformationen von Veracode als zusätzliche Beweisquelle, erweitert die Abdeckung und bereichert die Ergebnisse für gemeinsame Kunden. Gemeinsam bieten die Plattformen Entwicklern und KI-Codierungsagenten mehr Informationen, um Risiken sicher zu verstehen, zu priorisieren und zu beheben. Das ist der Vorteil der gemeinsamen Nutzung zweier erstklassiger Tools."

Verfügbarkeit von Veracode Marketplace

Der Veracode Marketplace steht ab heute allen Kunden über die Veracode-Plattform zur Verfügung. Weitere Partner sollen im Laufe des Jahres 2026 zum Marketplace hinzukommen.

Um mehr zu erfahren oder eine Demo der DryRun-Security-Integration anzufordern, besuchen Sie veracode.com/marketplace.

Besucher der Black Hat in Las Vegas vom 4. bis 6. Augustsind eingeladen, am Stand 4927 vorbeizuschauen, um die Lösung kennenzulernen.

Über Veracode

Veracode ist ein Weltmarktführer im Bereich Anwendungsrisikomanagement für das KI-Zeitalter. Die Veracode-Plattform basiert auf Billionen von Code-Scans und einer proprietären KI-gestützten Engine zur Fehlerbehebung und wird von Unternehmen weltweit für die Entwicklung und Wartung sicherer Software eingesetzt, von der Code-Erstellung bis zur Cloud-Bereitstellung. Tausende der weltweit führenden Entwicklungs- und Sicherheitsteams nutzen Veracode jeden Tag rund um die Uhr, um genaue und umsetzbare Einblicke in potenzielle Risiken zu erhalten, Schwachstellen in Echtzeit zu beheben und ihre Sicherheitsrisiken auf breiter Ebene zu reduzieren. Veracode ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das Funktionen zur Sicherung des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus anbietet, einschließlich Veracode Fix, Static Analysis, Dynamic Analysis, Software Composition Analysis, Container Security, Application Security Posture Management, Malicious Package Detection, Package Firewall und Penetration Testing.

Weitere Informationen finden Sie unter www.veracode.com, im Veracode-Blog und auf LinkedIn und X.

Copyright 2026 Veracode, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Veracode ist eine eingetragene Marke von Veracode, Inc. in den Vereinigten Staaten und kann in bestimmten anderen Ländern registriert sein. Alle anderen Produktnamen, Marken oder Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über DryRun Security

DryRun Security ist ein auf KI spezialisierter Anbieter von Anwendungssicherheit mit Hauptsitz in Austin, Texas. Auf Basis seiner proprietären Contextual-Security-Analysis-Engine unterstützt DryRun Security Sicherheits- und Entwicklerteams dabei, Störsignale zu reduzieren, echte Risiken aufzudecken und moderne Software zu sichern, die sowohl von Menschen als auch von autonomen Agenten entwickelt wird. DryRun Security erspart Unternehmen Tausende von Stunden, die andernfalls für Fehlalarme, manuelle Triage und reaktive Überprüfungen aufgewendet würden, und ermöglicht es gleichzeitig, die Sicherheit mit der Geschwindigkeit und Komplexität der KI-gesteuerten Entwicklung zu skalieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260730303376/de/

Contacts:

Presse- und Medienkontakte

Katy Gwilliam

Head of Global Communications, Veracode

kgwilliam@veracode.com