Krypto News zu Cardano: ADA springt sechs Prozent und liegt trotzdem 95 Prozent unter dem Hoch

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In den Krypto News zu Cardano fällt eine Zahl auf, die den ganzen Markt beschäftigt: ADA ist binnen 24 Stunden um sechs Prozent gestiegen, und trotzdem fehlen zum Allzeithoch von 3,09 Dollar weiter 95 Prozent. Das Netzwerk hat am 18. Juli das wichtigste Upgrade seiner Geschichte aktiviert, doch der Kurs steht bei rund 0,16 Dollar. Allein 2026 hat ADA rund 53 Prozent verloren. Gründer Charles Hoskinson sprach am 27. Juli von besseren Tagen, eine nachhaltige Kursreaktion blieb aus. Warum belohnt der Markt technischen Fortschritt nicht mehr, und wohin fließt Kapital, wenn große Coins ihre Rendite nicht liefern?

Krypto News: Cardano nach dem Van Rossem Hard Fork ohne Kursreaktion

Cardano hat am 18. Juli 2026 erstmals ein Upgrade allein über die eigene Abstimmung aktiviert. Der Van Rossem Hard Fork hob das Protokoll auf Version 11, senkte die Kosten für Plutus-Verträge und ergänzte neue kryptografische Funktionen. Die delegierten Vertreter stimmten mit 77,63 Prozent zu, die Betreiber der Stake Pools mit 52,76 Prozent. Für ein Netzwerk, das Dezentralisierung seit Jahren betont, ist das ein Meilenstein, denn die Entscheidung lief erstmals vollständig über das Voltaire-System und nicht über die alten Gründungsorganisationen.

Der Kurs hat davon wenig gehalten. ADA notiert laut wallstreetONLINE bei 0,164 Dollar und liegt unter allen wichtigen Durchschnittslinien. Bei CoinGlass fiel das Verhältnis von Long zu Short auf 0,82, den tiefsten Stand seit über einem Monat. Ouroboros Leios soll den Durchsatz auf 1.000 Transaktionen pro Sekunde heben, wie CoinMarketCap berichtet, doch der Start im Hauptnetz hängt an den Testergebnissen und ist für das späte Jahr 2026 geplant. Hoskinson selbst spricht von einer Kapazität, die sechzigmal über dem heutigen Wert liegt.

Gegen die Aussicht auf Leios stehen eine abgesagte Jahresveranstaltung, Governance-Streit und ein Rückstau von über 600 Millionen ADA an offenen Förderanträgen. Selbst ein Sprung auf 0,30 Dollar wäre weniger als eine Verdopplung. Bei 5,7 Milliarden Dollar Bewertung bewegt sich ein Netzwerk langsam. Die Federal Reserve ließ den Zinskorridor am 29. Juli unangetastet, und der Fear-and-Greed-Index steht bei 29. Wer eine Rendite sucht, die nicht von einem Testnetz abhängt, schaut dorthin, wo der Auslöser bereits feststeht.

Pepeto: Warum das Listing-Fenster sich schneller schließt als Cardanos Leios-Fahrplan

ADA braucht Leios, eine Senatsabstimmung und Monate Geduld, bevor sich der Kurs bewegt. Pepeto braucht nur das Binance-Listing, und das rückt mit jeder Presale-Stufe näher. Der Kopf hinter dem originalen Pepe-Coin hat dieses Projekt entworfen, und ein Fachmann aus dem Inneren von Binance kam ins Team, damit die Börsenwerkzeuge dem Standard der größten Handelsplattform genügen.

Die Cross-Chain-Bridge schickt Token gebührenfrei zwischen den Netzwerken, damit Halter bei schnellen Richtungswechseln keinen Wert verlieren. PepetoSwap wickelt Trades ohne Kosten ab und hält jeden Dollar in der Position, statt ihn an Gebühren zu verlieren. Das Risiko, das im letzten Absturz ganze Wallets vernichtet hat, nämlich der Kauf eines Betrugstokens, ist vor dem Einstieg abgeräumt. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde.

Bei 0,000000188 Dollar wird es diesen Presale-Kurs nach dem Binance-Listing nicht mehr geben, und die Menge von 420 Billionen Token gibt Pepeto dieselbe Ausgangsrechnung, die der originale Pepe-Coin hatte, bevor er ohne ein Produkt eine Milliardenbewertung erreichte. Pepeto hat eine funktionierende Börse, der Boden liegt also höher.

In diesem Angstfenster sind mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen. Das Listing rückt näher, erfahrene Adressen haben die Rechnung längst aufgemacht, und der Einstieg ist sichtbar, bevor die Menge eintrifft. Das nahende Binance-Listing ist der Auslöser, auf den dieses Kapital wartet. Wer die große Gelegenheit im letzten Zyklus verpasst hat, blickt hier auf die klarste zweite Chance.

Fazit

Die Krypto News zeigen Fortschritt, den der Kurs ignoriert. Das Muster, das vor jedem großen Listing zu sehen war, bildet sich stattdessen um Pepeto. Im letzten Zyklus haben frühe Wallets das größte Renditepotenzial ausgeschöpft, und Pepeto mit dem nahenden Binance-Listing bietet eine vergleichbare Ausgangslage. Der Einstieg ist offen, das investierte Kapital zeigt, dass erfahrene Wallets dasselbe Potenzial erkannt haben. Auf der offiziellen Pepeto-Website fällt diese Entscheidung, bevor das Listing dieses Fenster dauerhaft schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum steigt der Cardano Kurs trotz Van Rossem nicht?

ADA notiert unter allen wichtigen Durchschnittslinien, Governance-Streit belastet stärker als das Upgrade, und die nächste echte Bewegung hängt am Start von Ouroboros Leios im Hauptnetz.

Ist Pepeto ein Thema für neue Anleger?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, trägt eine Prüfung von SolidProof und steht vor einem Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Stand.