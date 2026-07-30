Ein indisches Forschungsteam hat eine selbstreinigende Nano-Beschichtung entwickelt, durch die der Energieertrag deutlich gesteigert werden kann. Im Vergleich mit nicht gereinigten Modulen produzierte das beschichtete Solarmodul 16 Prozent mehr Strom. Forscher:innen versuchen seit Längerem, die Stromausbeute von Solaranlagen zu verbessern, etwa, indem sie den Wirkungsgrad der Solarzellen erhöhen oder sie so ausrüsten, dass sie auch bei Regen Strom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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