Apple übertrifft im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn. Ein starkes iPhone-Geschäft und der Erfolg des neuen Mac-Einsteigermodells treiben das Ergebnis. Die Aktie fällt nachbörslich dennoch um rund zwei Prozent, da das Service-Geschäft und die Erlöse in China hinter den Prognosen zurückbleiben.Im letzten Quartalsbericht unter der Führung von CEO Tim Cook liefert Apple ein starkes Zahlenwerk ab. Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 16 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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