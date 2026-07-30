Astronomische Phänomene faszinieren die Menschheit seit jeher und entziehen sich oft unserer direkten Vorstellungskraft. Ein neues Web-Projekt rückt nun die Grenzen der Physik in greifbare Nähe und sorgt direkt für hitzige Debatten. Der Entwickler Alexander Plavin bringt mit dem "Black Hole Playground" eines der extremsten Objekte des Universums direkt auf den heimischen Bildschirm. Seine neu veröffentlichte Web-Applikation erlaubt die interaktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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