ARIS wurde im ersten Bericht der Reihe "Gartner Magic Quadrant for Digital Twin of an Organization Platforms" als führendes Unternehmen anerkannt und ist der Ansicht, dass dies die Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen Steuerung und Kontrolle der Unternehmens-KI unterstreicht

ARIS, die Prozesskontext-Plattform, die den Einsatz von KI in Unternehmen ermöglicht, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im einführenden "Gartner Magic Quadrant for Digital Twin of an Organization (DTO) Platforms" als "Leader" ausgezeichnet wurde ein Bereich, in dem nach Ansicht von ARIS agentische KI, autonome Workflows und Unternehmens-Governance zusammenlaufen.

Mit dem Übergang von KI-Experimenten zum Einsatz autonomer Agenten stellt sich für Unternehmen eine entscheidende Herausforderung: Wie lässt sich autonome KI sicher skalieren, wenn es im Unternehmen keinen einheitlichen digitalen Zwilling gibt also keine zentrale Informationsquelle für Prozesse, Daten, Governance und Ergebnisse?

Gartner beschreibt den DTO als ein dynamisches Softwaremodell, das auf Betriebs- und Kontextdaten zurückgreift, um zu verstehen, wie ein Unternehmen sein Geschäftsmodell umsetzt, wie es den aktuellen Stand seiner Vorgänge ermittelt, wie es auf Veränderungen reagiert, Ressourcen einsetzt, zukünftige Zustände simuliert und Kundennutzen schafft.

"Unternehmen hegen zu Recht große Ambitionen in Bezug auf agentenbasierte KI und autonome Arbeitsabläufe", sagte Guillaume Bacuvier, CEO von ARIS. "Aber sie kommen zu der Erkenntnis, dass man etwas, das man nicht versteht, nicht beherrschen kann. Man kann Agenten nicht unbegrenzt skalieren, und man kann keinen messbaren neuen Geschäftswert schaffen, ohne einen zentralen einheitlichen Überblick darüber zu haben, wie die Arbeit im Unternehmen tatsächlich abläuft."

ARIS ist der Ansicht, dass diese Anerkennung durch Gartner die Stärke des Unternehmens bei der Bewältigung genau dieser Herausforderung widerspiegelt: die Bereitstellung eines einheitlichen DTO, der es Unternehmen ermöglicht, agentenbasierte KI zuversichtlich und unter vollständiger Kontrolle bereitzustellen, zu skalieren und zu steuern.

"Die Unternehmen, die mit KI erfolgreich sind, setzen ihre Agenten nicht nur schneller ein, sondern auch intelligenter", fügte Bacuvier hinzu. "Das bedeutet, dass sie über einen Digital Twin ihrer Betriebsabläufe verfügen und einen vollständigen Überblick über die Entscheidungen der Agenten in Bezug auf Governance, Compliance und kontinuierliche Verbesserung haben."

Klicken Sie hier, um Ihr kostenloses Exemplar von "Gartner Magic Quadrant for Digital Twin of an Organization Platforms" (Erstausgabe) herunterzuladen.

Gartner, Magic Quadrant for Digital Twin of an Organization Platforms, by Marc Kerremans, David Sugden, Auria Asadsangabi, 27 July 2026

Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Geschäfts- und Technologieanalysen wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. oder auch seinen verbundenen Unternehmen.

ÜBER ARIS

ARIS ist die Prozesskontext-Plattform für Agentic AI. Durch die Kombination von Process Mining, Process Modeling, Simulation, Workflow Orchestration und Governance in einer einzigen einheitlichen Plattform unterstützt ARIS G2000-Unternehmen dabei, den Übergang von isolierten KI-Pilotprojekten zu autonomen, geregelten Abläufen im Unternehmensmaßstab zu vollziehen, um die Effizienz zu erhöhen, Risiken zu reduzieren und neuen messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aris.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260730177479/de/

Contacts:

Medienkontakt

Andrew Tongue, Andrew.tongue@aris.com