XRP Prognose 2026 nach dem Senats-Stopp, warum das 1-Dollar-Niveau jetzt alles entscheidet

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670 Millionen Dollar an Positionen wurden binnen 24 Stunden zwangsliquidiert, 533 Millionen davon auf der Käuferseite. Der Auslöser saß nicht im Chart, sondern im US-Senat, der den CLARITY Act von der Tagesordnung nahm. Damit fällt der eine Katalysator weg, auf den XRP seit Monaten gewartet hat. Die XRP Prognose steht auf einem anderen Fundament als noch vor sieben Tagen. Der Kurs hält 1,07 Dollar, rund 72 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,84 Dollar, und die Fed lieferte am 29. Juli keine Entlastung. Was jetzt zählt, sind zwei Kursmarken, eine eingebrochene Wahrscheinlichkeit und die Frage, wo im Markt überhaupt noch eine Vervielfachung möglich ist.

XRP Prognose zwischen Senats-Stopp und bestätigtem Death Cross

Mehrheitsführer John Thune schob den CLARITY Act am Montag beiseite, um Personalentscheidungen und ein Sanktionspaket gegen Russland vorzuziehen, berichtet Decrypt. Das Gesetz hätte die Einordnung von XRP als Rohstoff dauerhaft im Bundesrecht verankert und Ripple Rechtssicherheit gegeben. Bisher stützt sie sich nur auf eine Auslegung von SEC und CFTC, die jede neue Behördenspitze zurücknehmen kann. Am 8. August beginnt die Sommerpause, danach wird das Zeitfenster eng. Auf Polymarket brach die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung auf ein Rekordtief von 37 Prozent ein, nach 82 Prozent im Februar.

Der Chart zog nach, mit einem Wochenminus von acht Prozent, und das Volumen sprang laut Benzinga um 71 Prozent auf 2,54 Milliarden Dollar. Das offene Interesse gab dabei kaum nach, Trader sitzen ihre Verluste also aus. Ein Death Cross ist bestätigt, der RSI liegt bei 40,9, und ohne Vier-Stunden-Schluss über 1,09 Dollar bleibt ein Dollar das Ziel. Standard Chartered nennt acht Dollar nur bei voller Senatszustimmung und ETF-Zuflüssen bis zu acht Milliarden Dollar. Selbst das alte Hoch wäre bei 67 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nur eine Verdreifachung, und diese Deckelung treibt Kapital dorthin, wo ein einzelnes Ereignis noch alles verändert.

Pepeto und die Einstiege, die kein Gesetz blockieren kann

Genau hier liegt der Unterschied, denn eine Verdreifachung braucht bei XRP ein Gesetz, eine Notenbank und einen ganzen Markt. Ein Presale braucht dafür ein einziges Ereignis, und einer wird derzeit besonders häufig genannt. Das gebremste Wachstum der großen Token erklärt, warum Presale-Kapital in Einstiege wie Pepeto fließt, und der gestoppte CLARITY Act beschleunigt diese Bewegung. Während Zahlungsnetzwerke auf eine staatliche Freigabe warten, gibt Pepeto jedem Händler fertige Werkzeuge, die die Position vom ersten Kauf an schützen.

In einem Markt, in dem Regulierung Token blockiert und Kursschwankungen jeden Monat Konten leeren, brauchen Händler eine Prüfung, bevor Geld fließt. Pepeto schließt diese Lücke mit PepetoSwap, wo Trades ohne Gebühren laufen. Ein Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor der Käufer klickt, sodass Kapital in geprüfte Positionen geht statt in Blindkäufe. Diese Werkzeuge sichern das Geld hinter jedem Einstieg ab. Das fertige Produkt unterscheidet Pepeto von Coins, deren Richtung an einer einzigen Abstimmung hängt, und öffnet einen Weg, den kein verschobenes Gesetz blockieren kann.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in Pepeto geflossen. Der Entwickler brachte den ursprünglichen Pepe Coin mit derselben Menge von 420 Billionen Token und ohne ein einziges Produkt über 11 Milliarden Dollar. Der Presale-Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, und die Börse läuft bereits. Sicher ist der Einstieg, weil SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete. Ein früherer Binance-Fachmann im Team macht die bevorstehende Notierung zu einer Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob.

Analysten nennen für die Zeit nach der Notierung Spannen zwischen dem Hundertfachen und dem Dreihundertfachen des Einstiegs, gestützt auf Fälle, in denen sich Kurse nach einer Notierung neu bewertet haben. XRP zielt im besten Fall auf die alten Hochs, was vom heutigen Kurs eine Verdreifachung wäre.

Fazit und das Fenster, das sich gerade schließt

Die XRP Prognose bleibt an ein Gesetz gekettet, das der Senat gerade vertagt hat. Wer auf diesen Auslöser wartet, wartet womöglich bis 2027. Pepeto steht mit laufenden Handelswerkzeugen und wachsendem Kapital genau deshalb im Zentrum, weil der Presale keine Abstimmung braucht. Der Einstieg von heute existiert nächste Woche nicht mehr, und wer in Krypto Vermögen aufgebaut hat, entschied sich für heute statt für morgen. Jede Stunde Stillstand in Washington ist eine Stunde, in der der Presale bereits arbeitet. Der Einstieg jetzt trennt die Portfolios, die gewachsen sind, von denen, die stehengeblieben sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt XRP nach dem Senats-Stopp?

Der CLARITY Act ist von der Tagesordnung, die Verabschiedungschance liegt bei 37 Prozent, und XRP hält 1,07 Dollar knapp über der Ein-Dollar-Marke.

Wie schlägt sich Pepeto gegen XRP?

Pepeto bietet einen Einstieg, dessen Neubewertung an einem einzigen Ereignis hängt, der bevorstehenden Binance-Notierung. XRP braucht dafür ein Gesetz, eine Markterholung und Jahre. Der Einstieg steht auf der offiziellen Pepeto-Website.