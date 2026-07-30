Durch die vierte institutionelle Kapitalbeschaffung des Unternehmens hat sich das verwaltete Vermögen mehr als verdoppelt und liegt nun bei über 7 Milliarden US-Dollar

Kingswood Capital Management, L.P. (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen "Kingswood"), eine in Los Angeles ansässige Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Mittelstand, gab heute den endgültigen Abschluss des Kingswood Capital Opportunities Fund IV, L.P. (zusammen mit seinem Parallelfonds "Fund IV") mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 3,1 Milliarden US-Dollar sowie des "Kingswood Capital Opportunities Small Cap Fund I, L.P." (zusammen mit seinem Parallelfonds "Small Cap Fund I") mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 900 Millionen US-Dollar bekannt. Durch diese Fonds verdoppelt sich das von Kingswood verwaltete Gesamtvermögen ("AUM") auf über 7 Milliarden US-Dollar.

Fonds IV stellt für Kingswood die vierte institutionelle Kapitalbeschaffung innerhalb von fünf Jahren dar und ist mehr als doppelt so groß wie Fonds III. Sowohl Fonds IV als auch der erstmals aufgelegte Small-Cap-Fonds I waren innerhalb von nur fünf Wochen deutlich überzeichnet. Fonds IV übertraf sein ursprüngliches Ziel von 2,25 Milliarden US-Dollar, während der Small-Cap-Fonds I sein ursprüngliches Ziel von 550 Millionen US-Dollar übertraf; beide wurden bei Erreichen ihrer Hard Caps geschlossen. Die erfolgreiche Kapitalbeschaffung spiegelt das große Vertrauen in den differenzierten Anlageansatz von Kingswood wider und stärkt die Dynamik des Unternehmens, das seine Plattform weiter ausbaut, unter anderem durch die Einführung seiner neuen Small-Cap-Strategie.

Die Kapitalbeschaffung unterstrich zudem die Stärke und Loyalität der Kingswood-Anlegerbasis, da nahezu alle bestehenden Kommanditisten ihre Zusagen erneuerten, ergänzt durch Zusagen der Komplementäre in Höhe von etwa 7 jedes Fonds. Gleichzeitig erweitert sie den Kreis der erstklassigen institutionellen Anleger von Kingswood und erhöht gleichzeitig die geografische Vielfalt der Kommanditistenbasis erheblich, wobei mehr als 60 des neuen Kapitals aus Europa, Südamerika, Asien und dem Nahen Osten stammen.

"Dies ist ein Meilenstein, der Kingswood grundlegend verändern wird, und wir sind zutiefst dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Partnerschaft unserer Investoren sowohl unserer langjährigen Partner als auch derjenigen, die sich uns zum ersten Mal angeschlossen haben", sagte Alex Wolf, Gründer und Managing Partner von Kingswood. "Die Nachfrage nach unseren Fonds ist eine erneute Bestätigung unserer Anlagestrategie und unseres operativen Konzepts, das auf unseren starken Beziehungen, unserer Umsetzungskompetenz und unseren Ergebnissen basiert. Wir freuen uns, dass globale Anleger selbst in einem volatilen Markt Zugang zum differenzierten Ansatz von Kingswood suchen."

Kingswood startet in dieses nächste Kapitel gestützt auf eine umfangreiche Pipeline an Transaktionsmöglichkeiten und ein aktiv wachsendes Team von über 40 Fachkräften. Das Unternehmen baut seine Branchenexpertise sowohl in der Breite als auch in der Tiefe weiter aus, unter anderem in den Bereichen Automobil, Konsumgüter, Vertrieb, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Industrie und Dienstleistungen. Die Kapitalbeschaffung wird es Kingswood ermöglichen, seine Strategie zur Erschließung von Wertpotenzialen in Situationen, die von anderen übersehen wurden, weiter auszubauen und neue Partnerschaften mit einem breiteren Spektrum an Unternehmensverkäufern, Gründern, Führungsteams und Betreibern zu knüpfen.

Lazard fungierte als exklusiver Platzierungsagent für den Fund IV und den Small Cap Fund I, während Kirkland Ellis LLP als Rechtsberater tätig war.

Über Kingswood

Kingswood Capital Management, L.P. geht Partnerschaften mit führenden Unternehmen des Mittelstands ein, die von seinem Kapital und seinen umfangreichen operativen Ressourcen profitieren können. Kingswood stellt sich der Komplexität und ist bestens aufgestellt, um Unternehmen an entscheidenden Wendepunkten ihrer Entwicklung zu unterstützen und so deren Wert zu steigern. Kingswood mit Sitz in Los Angeles ist ein eingespieltes, unternehmerisch denkendes Team, das auf eine lange Geschichte gemeinsamer Erfolge bei der Entwicklung von "Win-Win"-Partnerschaften mit seinen Portfoliounternehmen und deren Führungsteams zurückblicken kann. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Kingswood unter www.kingswood-capital.com.

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