Die Microsoft-Aktie weitet ihre vorbörslich bereits starke Reaktion auf die Quartalszahlen im regulären Donnerstagshandel auf zeitweise rund +17% aus. Mein Kollege Alexander Hirschler hat heute bereits die fundamentalen Gründe für den Kurssprung und die Chancen auf eine übergeordnete Trendwende beleuchtet. Charttechnisch schießt der Titel mit einer großen Eröffnungslücke direkt in die Widerstandszone zwischen 456,17 und 467,56 US$. Nun müssen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de