Mit der Konnektivität des Model Context Protocol (MCP) lassen sich 40 Jahre von Menschen geprüfte Energie- und Industriekenntnisse direkt in die KI-Tools einbringen, die Fachleute bereits nutzen.

Industrial Info Resources (IIR), ein führender Anbieter von Market Intelligence für den Energie- und Industriesektor, die auf Primärforschung und manueller Überprüfung basieren, gab heute die Einführung von IIR Envoy MCP bekannt. Diese neue Verbindung über ein Model Context Protocol bindet die maßgebliche Industriedatenbank von IIR direkt in die KI-Plattformen ein, die Fachleute bereits nutzen.

Mit IIR Envoy MCP kann ein Analyst beispielsweise folgende Frage stellen: "Welche Raffineriekapazitäten sind in Europa seit dem Wetterereignis heute Morgen außer Betrieb?" oder "Welche Kraftwerke in der Nähe von Houston stehen kurz vor einer Abschaltung?" und sie erhalten umgehend eine Antwort mit Quellenangabe, die auf den Echtzeitdaten des IIR basiert.

Da KI zunehmend in Entscheidungshilfetools integriert wird, hängt die Qualität der von KI generierten Erkenntnisse vollständig von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab. IIR Envoy MCP wurde nach diesem Prinzip entwickelt. "Im Informationszeitalter ging es darum, Daten zu sammeln. Im Wissenszeitalter ging es darum, sie zu verstehen. Heute hat uns die Technologie ins Zeitalter der Antworten geführt. Es geht nicht mehr darum, ob jemand eine Antwort erhalten kann, sondern darum, ob die Qualität und Gültigkeit der Antwort gut genug sind, um wichtige Geschäftsentscheidungen darauf zu stützen", sagte Ed Lewis, CEO von Industrial Info Resources. "IIR Envoy MCP wurde für diesen Wandel entwickelt und liefert telefonisch verifizierte, ständig aktualisierte Brancheninformationen direkt in die KI-Tools, die Fachleute bereits nutzen, sodass jede Antwort durch Primärforschung untermauert ist."

Vertrauenswürdige Daten beginnen mit den Menschen. Jeder von IIR gelieferte Datensatz wird von Menschen überprüft, die direkt mit den Anlagenbetreibern Kontakt aufnehmen. Diese Herkunft zieht sich durch jede von IIR Envoy MCP generierte Antwort und stellt sicher, dass die Informationen, auf denen kritische Entscheidungen basieren, nicht aus dem Internet zusammengetragen, abgeleitet oder frei erfunden sind. Sie werden durch Primärüberprüfung bestätigt.

Mit IIR Envoy MCP können Unternehmen ihre eigenen KI-Clients darunter Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini, ChatGPT und weitere mit den globalen Projekt-, Anlagen- und Anlagendaten von IIR verknüpfen, um Forschung und Marktanalysen zu beschleunigen und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

"KI verändert die Art und Weise, wie Industrieunternehmen Entscheidungen treffen, aber KI ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie basiert", fährt Ed Lewis fort. "Wenn man IIR Envoy MCP mit 40 Jahren bewährter, telefonisch verifizierter Energie- und Industrie-Intelligenz kombiniert, wird KI zu einem Entscheidungsinstrument, auf das Unternehmen vertrauen können. Es versetzt sie in die Lage, schneller und mit größerer Zuversicht voranzukommen, da jede Antwort auf Primärforschung basiert und nicht auf erhobenen oder abgeleiteten Informationen."

Verfügbarkeit: IIR Envoy MCP steht ab sofort für Abonnenten von "Industrial Info" und "IIR Energy" zur Verfügung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: sales@industrialinfo.com

Über Industrial Info Resources

Seit mehr als 40 Jahren liefert Industrial Info Resources Market Intelligence für die Industrie, die als Grundlage für Entscheidungen in den Bereichen Energie, Strom, Öl und Gas, Chemie sowie Schwerindustrie dient. Jeder Datensatz wird durch Primärforschung verifiziert, die von erfahrenen Researchern durchgeführt wird, die direkt mit den Betrieben in Kontakt treten. IIR hat seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas, und unterstützt Kunden weltweit durch sein globales Forschungsnetzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter: www.industrialinfo.com or www.iirenergy.com

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