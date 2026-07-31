BNB Prognose 2026: Rekord-Burn von 932 Millionen Dollar, doch der BNB Kurs klebt bei 567 Dollar

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BNB Chain hat im Juli mehr als 1,6 Millionen Token im Wert von rund 932 Millionen Dollar vernichtet, der größte Auto-Burn in der Geschichte des Netzwerks. Trotzdem notiert BNB bei etwa 567 Dollar und damit 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 1.370 Dollar. Genau dieser Widerspruch macht jede BNB Prognose in dieser Woche zu einer Rechenaufgabe. Die Fed ließ die Zinsen am 29. Juli zum sechsten Mal unverändert, und der Kryptomarkt reagierte kaum. Am 30. Juli startet ein Netzwerk-Upgrade der BNB Smart Chain, das Binance offiziell begleitet. Warum bewegt sich der Kurs also nicht, obwohl das Angebot schrumpft und die Technik schneller wird? Der Angstindex steht bei 28, tief im Bereich der Furcht. Analysten nennen enge Ziele für August, und die Modelle liefern kaum Spielraum nach oben.

BNB Prognose zwischen Rekord-Burn, Zinsentscheid und der Mauer bei 590 Dollar

Die Fed hat den Leitzins am 29. Juli bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, mit neun zu drei Stimmen. Drei Mitglieder stimmten für eine Erhöhung, die größte Uneinigkeit seit September 2016. Bitcoin notiert bei rund 63.800 Dollar, der Gesamtmarkt bei 2,27 Billionen Dollar. Der S&P 500 verlor etwa 1,5 Prozent, der Nasdaq 1,7 Prozent, und der Dow Jones gab 2,2 Prozent ab. Es war die schlechteste Fed-Reaktion unter einem neuen Vorsitzenden in der modernen Geschichte. Das Umfeld liefert keine frische Liquidität, und Anleger bleiben vorsichtig.

BNB stieg am 29. Juli kurz auf 571 Dollar, fiel aber auf 567 Dollar zurück. Der Marktwert liegt bei 75 Milliarden Dollar, das Tagesvolumen bei 439 Millionen Dollar. Der 36. Quartals-Burn löschte 1.615.827 BNB und senkte das Angebot auf 133,17 Millionen Token. Binance unterstützt am 30. Juli ein Netzwerk-Upgrade, ein weiteres folgt am 25. August. T. Rowe Price nahm BNB im Juli mit elf Prozent Gewicht in einen neuen Krypto-ETF auf.

Der Kurs bewegt sich seitwärts, weil oberhalb von 590 Dollar die Käufer für einen Ausbruch fehlen. Ein KI-Modell von Finbold nennt für den 1. August 573,65 Dollar, nur 0,42 Prozent mehr. Changelly rechnet für 2026 mit 570 bis 620 Dollar bei klar bearisher Stimmung, der Fear-and-Greed-Index zeigt 28. Die BNB Prognose bleibt damit kurzfristig eingeklemmt. Von 567 Dollar auf 1.370 Dollar wäre das Zweieinhalbfache, und diese Rechnung erklärt, warum große Wallets dort suchen, wo der erste Handelstag noch bevorsteht.

Pepeto rückt in den Fokus, während der BNB Kurs auf der Stelle tritt

BNB braucht für ein neues Allzeithoch enormes Kapital bei 75 Milliarden Dollar Marktwert. Kleine Bewertungen bewegen sich schneller, weil schon geringe Summen den Kurs verschieben. Rechnet man diese Zahlen zu Ende, landet man bei Einstiegen vor dem ersten Listing, und dort fällt ein Name immer häufiger. Wer die Nachrichten rund um BNB verfolgt und wissen will, wo der nächste große Einstieg entsteht, sollte sich ansehen, was bei Pepeto gerade passiert, denn das Binance-Listing kommt mit jedem Tag näher.

Der Vorverkauf hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und das Fenster wird schnell kleiner. Der Architekt des ursprünglichen Pepe Coin leitet die Entwicklung. Dieselbe Struktur mit 420 Billionen Token trug Pepe über sieben Milliarden Dollar Marktwert, obwohl dahinter nichts gebaut war. Heute stützt diese Struktur ein Projekt mit vollständiger Börse. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token ohne Kosten zwischen Netzwerken, sodass Kapital frei fließt statt auf einer Kette festzusitzen.

Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Kauf durchgeht. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und bestätigt, bevor der Verkauf öffnete. Ein früherer Binance-Experte begleitet den Aufbau. Mehr als 10,38 Millionen Dollar in einer Phase mit starkem Verkaufsdruck zeigen, dass große Wallets genau erkennen, was dieses Listing bedeutet.

Analysten erwarten eine Welle an Nachfrage, sobald Pepeto zum Kurs von 0,000000188 Dollar an den Börsen ankommt. Danach bestimmt der offene Markt den Preis. Wer den Vorverkaufspreis verpasst, kauft zum Listing-Kurs, und dieser Unterschied ist der Grund, warum die Wallets jetzt handeln.

Fazit

Der Blick auf BNB zeigt ein Netzwerk, das Angebot verbrennt und aufrüstet, während der Kurs unter 590 Dollar klebt. Pepeto, entworfen vom Architekten des Pepe Coin und ausgestattet mit kostenloser Bridge und Risiko-Scanner, hat die Nachfrage mit über 10,38 Millionen Dollar in einer Phase der Angst belegt. Pepe erreichte sieben Milliarden Dollar ohne ein Produkt, und dieselbe Menge an Token trägt heute mehr Werkzeuge. Der Vorverkauf schließt mit dem Listing endgültig. Wer dann kaufen will, zahlt den Preis des offenen Marktes.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die aktuelle Prognose für den BNB Kurs?

Kurzfristig liegen die Ziele zwischen 570 und 620 Dollar. Finbold nennt 573,65 Dollar für den 1. August, Changelly sieht diese Spanne für 2026. Der Rekord-Burn stützt die Bewertung, doch ohne Käufer über 590 Dollar bleibt der Kurs eingeklemmt.

Warum erhält Pepeto so viel Aufmerksamkeit?

Die offizielle Pepeto-Website weist mehr als 10,38 Millionen Dollar aus, dazu ein nahes Binance-Listing und Börsen-Werkzeuge, die bereits laufen. Große Wallets ziehen diesen Vorverkauf etablierten Coins vor.