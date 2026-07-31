Cardano Kurs 2026. ADA 95 Prozent unter dem Hoch, und Hoskinson gibt es jetzt zu

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Der Cardano Gründer hat am 27. Juli in einer Fragerunde eingeräumt, dass sich Ansatz und Strategie ändern müssen. Der Cardano Kurs liegt derzeit rund 95 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,10 Dollar aus dem September 2021. ADA notiert bei etwa 0,16 Dollar und hat in sieben Tagen rund 8 Prozent verloren. Dabei hat das Netzwerk gerade den Van Rossem Hard Fork abgeschlossen, die erste Aktualisierung, die vollständig über die Abstimmung der Halter genehmigt wurde. Technik und Kurs erzählen damit zwei völlig verschiedene Geschichten. Die Bewertung liegt bei 5,91 Milliarden Dollar, und genau diese Größe macht jedes Vielfache zur Rechenaufgabe.

Cardano Kurs zwischen Hard Fork und Fed Entscheidung. ADA hält 0,16 Dollar

ADA stand am 30. Juli bei 0,1623 Dollar und damit rund 8 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche, wie Coinbase ausweist. Das Allzeithoch von 3,10 Dollar stammt vom September 2021, im Umlauf sind 36,5 Milliarden ADA von maximal 45 Milliarden. Am Mittwoch stieg ADA um 1,48 Prozent auf 0,1625 Dollar, während der Markt auf die Zinsentscheidung wartete, berichtete CoinDesk. Die Notenbank hielt den Satz bei 3,50 bis 3,75 Prozent, doch drei Mitglieder stimmten für eine sofortige Erhöhung.

Diese harte Note hält den Druck auf alle Altcoins hoch, und der Angst und Gier Index steht bei 29 Punkten. Der 50 Tage Durchschnitt liegt über dem Kurs und fällt weiter, der 200 Tage Wert sinkt seit dem 29. Juni. Die Unterstützung sitzt bei 0,14 Dollar, der nächste Widerstand zwischen 0,20 und 0,25 Dollar. Technisch hat das Netzwerk geliefert, denn der Hard Fork senkte die Kosten für Plutus Verträge, und Leios soll die Geschwindigkeit versechzigfachen. Trotzdem erwarten Analysten für das dritte Quartal nur 0,15 bis 0,20 Dollar, im besten Fall 0,30 Dollar, also weniger als eine Verdopplung.

Was Pepeto anders macht, während der Cardano Kurs stillsteht

Ein Netzwerk liefert seine größte Aktualisierung, und der Kurs bleibt trotzdem 95 Prozent unter dem Hoch. Der Grund liegt in der Größe, denn 5,91 Milliarden Dollar Bewertung brauchen enorme Zuflüsse für jedes Vielfache. Während ADA von Auslösern abhängt, die kommen oder ausbleiben können, hat Pepeto die Phase der Spekulation bereits verlassen. Der Erbauer des ursprünglichen Pepe Coins machte aus einem Meme Token ohne Produkte 11 Milliarden Dollar, und derselbe Kopf steht nun hinter Pepeto mit einer Börse, die echte Trades verarbeitet.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar im schwächsten Meme Monat des Jahres 2026 zeigen, dass erfahrenes Kapital seine Prüfung vor Ende Juni beendet hatte. Der ADA Kurs hängt von Ereignissen ab, die niemand steuert, während das Listing von Pepeto nur am eigenen Team hängt. PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, sodass jeder Dollar vollständig bleibt statt bei jeder Transaktion einen Teil zu verlieren. Die Brücke verbindet getrennte Netzwerke ohne Kosten, sodass Kapital sofort von einer Kette zur nächsten Gelegenheit gelangt.

Sicherheit entsteht dadurch, dass SolidProof den gesamten Programmcode vor dem Start des Verkaufs vollständig geprüft und freigegeben hat. Jede eintretende Wallet trägt damit einen Schutz, den frühe Einstiege sonst kaum bekommen. Bei 0,000000188 Dollar liegt im Vorverkauf dieselbe Menge von 420 Billionen Token, die Pepe auf 11 Milliarden Dollar trug. Für Positionen, die vor dem Listing eröffnet werden, nennen Analysten ein Vielfaches im dreistelligen Bereich. Eine erfahrene Kraft von Binance formte den Handelsmotor, und deshalb füllt die Börse Aufträge im Tempo großer Depots.

Die ADA Aussicht nennt im besten Fall 0,30 Dollar, also weniger als eine Verdopplung, und dafür braucht ADA Zeit. Der ADA Kurs kann nicht erreichen, was Pepeto aus einem einzigen Listing anstrebt. Und der Erbauer, der diese Rechnung schon einmal bewiesen hat, wiederholt dasselbe Muster nun mit mehr Werkzeugen.

Fazit

Der Cardano Kurs bleibt trotz Hard Fork eng, und die harte Note der Notenbank hilft nicht. Wer neben ADA eine kleinere Bewertung sucht, stößt auf einen Vorverkauf. Der Erbauer, der Pepe auf 11 Milliarden Dollar brachte, führt Pepeto nun mit einer laufenden Börse. Dieselbe Menge von 420 Billionen Token macht den Preis des ersten Coins zu einem Ziel, das nur frühe Käufer voll ausschöpfen. 10,38 Millionen Dollar, die in einer Phase der Angst flossen, deuten auf ein Muster hin. Jetzt einzusteigen bedeutet, auf das zweite Projekt desselben Erbauers zu setzen, bevor das Binance Listing den Preis neu bestimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht ADA Ende Juli 2026?

ADA notiert bei 0,1623 Dollar, 95 Prozent unter dem Hoch von 3,10 Dollar. Die Unterstützung sitzt bei 0,14 Dollar, im besten Fall nennen Analysten 0,30 Dollar.

Warum erhält Pepeto neben ADA so viel Aufmerksamkeit?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar gesammelt und verbindet eine laufende Börse mit einem bevorstehenden Binance Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass derselbe Pepe Erbauer hinter dem Projekt steht.