XRP Kurs heute bei 1,08 Dollar, Wale kaufen weiter und die Daten zeigen den nächsten Schritt

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Der XRP Kurs hängt seit Tagen in einer Spanne von 1,07 bis 1,10 Dollar fest, obwohl große Adressen weiter zukaufen. Diese Kombination ist selten, denn steigende Nachfrage und ein stehender Kurs passen normalerweise nicht zusammen. Auf Jahressicht liegt XRP rund 66 Prozent im Minus, in den letzten sieben Tagen kamen weitere vier Prozent hinzu. Gleichzeitig meldet das XRP Ledger wachsende Zahlungsaktivität und eine steigende Nutzung des Stablecoins RLUSD. Die Marke, auf die jetzt alle Händler schauen, liegt bei 1,115 Dollar und blockiert jeden Ausbruch. Dieser Artikel zeigt, welche Marken kurzfristig zählen, wo die Prognosemodelle für dreißig Tage liegen und warum ein Teil des Kapitals nach früheren Einstiegen sucht.

XRP Kurs bleibt eingeklemmt, während große Adressen weiter zukaufen

Der Kurs hält sich nahe 1,08 Dollar und bewegt sich in einer Spanne von 1,07 bis 1,10 Dollar, wie CoinPedia berichtet. Anleger warten auf einen Ausbruch über 1,115 Dollar, weil erst darüber wieder Raum nach oben entsteht. Analysten führen die Stabilität auf anhaltende Zukäufe großer Adressen und ein tragendes Kursband zurück. Für die längere Sicht nennen sie die wachsende Nutzung von RLUSD und die steigende Zahl an Zahlungen im XRP Ledger.

Auf Wochensicht verlor XRP rund 4,2 Prozent, während der Gesamtmarkt nur 2,3 Prozent abgab, wie CoinGecko ausweist. Der Kurs notiert unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten zwanzig Tage bei etwa 1,099 Dollar, und solange diese Linie nicht zurückerobert wird, bleibt die kurzfristige Kraft begrenzt.

Prognosemodelle sehen den Durchschnitt für den 30. Juli bei etwa 1,09 Dollar und auf Sicht von dreißig Tagen rund 1,04 Dollar. Als Unterstützung gilt 1,03 Dollar, als erster Widerstand 1,11 Dollar. Nach dem Zinsentscheid der Fed vom 29. Juli gab XRP rund ein Prozent ab, der Angst und Gier Index liegt bei 38 Punkten im Angstbereich. Wer diese Zahlen nebeneinander legt, erkennt einen Markt mit gesunder Nachfrage und begrenztem Spielraum nach oben, und genau dort beginnt die Suche nach Einstiegen, deren Obergrenze noch offen ist.

Pepeto und der XRP Kurs, zwei völlig verschiedene Einstiege

Nachfrage und ein blockierter Chart treffen bei XRP direkt aufeinander. Genau in dieser Lage schaut ein Teil des Kapitals dorthin, wo die Obergrenze noch nicht gesetzt ist. Die Daten rund um XRP belegen wachsende Nachfrage auf Netzwerkebene, doch bei 1,08 Dollar liegt der Kurs weit unter seinem Hoch. Alle Modelle beschreiben eine Erholung, die Monate braucht. Pepeto ist der Vorverkauf, der genau jene Wallets anzieht, die einen Einstieg ohne festgelegte Obergrenze suchen.

Aus frühem Interesse ist gebundenes Kapital geworden, und die Summe liegt inzwischen bei mehr als 10,38 Millionen Dollar. Die Handelsplattform läuft bereits, und dort prüft ein Risikobewerter jeden Token Vertrag, bevor ein Käufer Geld einsetzt. Positionen sind damit von der ersten Sekunde an geschützt. Die Brücke zwischen den Ketten überträgt Token ohne Kosten von einem Netzwerk zum nächsten. Kapital bewegt sich also frei, ohne dass Gebühren das Guthaben aufzehren.

Geführt wird das Projekt von dem Entwickler, der den ersten Pepe Token entworfen hat, gemeinsam mit einem früheren Binance Fachmann. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den kompletten Code vor dem Start geprüft und jeden Vertrag hinter den 420 Billionen Token freigegeben hat. Das bevorstehende Binance Listing macht aus jeder Wallet im Vorverkauf einen Halter eines gelisteten Tokens, und zwar zum festgeschriebenen Einstieg von 0,000000188 Dollar.

Der erste Pepe Token erreichte elf Milliarden Dollar Höchstwert, ohne ein funktionierendes Werkzeug und mit derselben Menge von 420 Billionen. Wer diese Ausgangslage mit dem heutigen Vorverkaufspreis vergleicht, erkennt ein Aufwärtspotenzial, das etablierte Coins aus ihren aktuellen Charts nicht mehr herstellen können. Das Fenster im Pepeto Vorverkauf schließt mit dem Listing endgültig, und der Zeitplan hinter XRP arbeitet deutlich langsamer.

Fazit zum XRP Kurs

Ohne einen Ausbruch über 1,115 Dollar lassen die Modelle keine höheren Ziele zu. Bis dahin bleibt die Frage offen, welcher Einstieg heute noch Raum nach oben hat. XRP braucht Monate für die Hälfte seines Hochs, und heute trennt sich, wer handelt, von jenen, die nur Charts prüfen. Der Einstieg im Pepeto Vorverkauf existiert nächste Woche nicht mehr, weil das Listing täglich näher rückt. Wer mit frühen XRP Einstiegen Vermögen aufbaute, handelte an einem Tag wie diesem, statt auf bessere Bedingungen zu warten. Wer das Binance Listing verstreichen lässt, schaut zu, während die Käufer von heute genau dort stehen, wo das Aufwärtspotenzial dieses Vorverkaufs beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum bewegt sich der Kurs von XRP trotz Zukäufen kaum?

Der Widerstand bei 1,115 Dollar stoppt jeden Ausbruch, und auf Wochensicht verlor XRP 4,2 Prozent. Prognosemodelle sehen den Kurs in dreißig Tagen bei rund 1,04 Dollar.

Ist der Pepeto Vorverkauf vor dem Listing noch offen?

Ja, zum aktuellen Preis, doch das bevorstehende Binance Listing schließt dieses Fenster endgültig. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die bereits gebundenen 10,38 Millionen Dollar.