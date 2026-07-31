Der Marktführer im Beauty-Bereich belegt Platz 8 auf der Forbes-Liste der "Best Brands for Social Impact" 2026

Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Kosmetikunternehmen, das sich für Nachhaltigkeit und die Stärkung von Frauen einsetzt, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2026 veröffentlicht, in dem die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele für 2030 dargelegt und die Erfolge aus dem Jahr 2025 sowie die jüngsten Errungenschaften gewürdigt werden, die weltweit weiterhin positive Veränderungen vorantreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260730767954/de/

Mary Kay's annual 2026 Sustainability Report highlights the company's decades-long dedication to social, economic, and environmental sustainability core pillars central to its business strategy and its purpose-driven legacy rooted in Mary Kay's mission of "enriching women's lives" around the world. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Der Jahresbericht unterstreicht Mary Kays jahrzehntelanges Engagement für soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit zentrale Säulen seiner Geschäftsstrategie und seines zweckorientierten Vermächtnisses, das in der Unternehmensmission "das Leben von Frauen bereichern" weltweit verwurzelt ist.

"Das Engagement von Mary Kay für die Bereicherung des Lebens von Frauen bestimmt weiterhin, wie wir agieren, innovativ sind und nachhaltige Wirkung in der gesamten Schönheitsbranche erzielen, während wir gleichzeitig das Unternehmertum von Frauen aller Generationen weltweit fördern", sagte Ryan Rogers , Chief Executive Officer von Mary Kay. "Dieser Bericht spiegelt die messbaren Fortschritte wider, die wir im Hinblick auf unsere Verpflichtungen für 2030 erzielen, sowie den transformativen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wandel, den wir für Menschen, Gemeinschaften und den Planeten mitgestalten."

Von Biodiversität und verantwortungsvollem Umgang mit Produkten bis hin zur Stärkung von Frauen und digitaler Innovation Mary Kay verankert Nachhaltigkeit weiterhin in allen Bereichen seines Geschäfts und fördert damit weltweit positive Auswirkungen. Nachfolgend sind die wichtigsten Highlights für 2025 aufgeführt:

UMWELT

Verantwortungsbewusste Verpackungen: Mary Kay bekräftigte sein Engagement für die Reduzierung des Kunststoffanteils, die Erhöhung des Anteils an Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) und die Steigerung des Anteils an recyclingfähigen Verpackungen 1 . So enthält beispielsweise die Flasche der Mary Kay TimeWise Targeted-Action Toning Lotion 94 Post-Consumer-Recyclat (PCR) 2

Mary Kay bekräftigte sein Engagement für die Reduzierung des Kunststoffanteils, die Erhöhung des Anteils an Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) und die Steigerung des Anteils an recyclingfähigen Verpackungen . So enthält beispielsweise die Flasche der Mary Kay TimeWise Targeted-Action Toning Lotion 94 Post-Consumer-Recyclat (PCR) Ressourcenschonung: Mary Kay legte Wert auf die Verwendung nachhaltiger Papierquellen für Produktkartons und Beilagen, Vertriebskisten und Versandkartons 100 der Produktkartons von Mary Kay sind in Nord- und Südamerika sowie in Europa recyclingfähig. Mary Kay hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 weltweit 90 der Produktverpackungen zertifizieren zu lassen, und unterstützt den Forest Stewardship Council (FSC), eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für eine ökologisch angemessene, sozial vorteilhafte und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Wälder weltweit einsetzt.

Mary Kay legte Wert auf die Verwendung nachhaltiger Papierquellen für Produktkartons und Beilagen, Vertriebskisten und Versandkartons 100 der Produktkartons von Mary Kay sind in Nord- und Südamerika sowie in Europa recyclingfähig. Mary Kay hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 weltweit 90 der Produktverpackungen zertifizieren zu lassen, und unterstützt den Forest Stewardship Council (FSC), eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für eine ökologisch angemessene, sozial vorteilhafte und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Wälder weltweit einsetzt. Mitgliedschaften zur Förderung einer nachhaltigen Beschaffung: Mary Kay unterstützt seit 2023 globale Organisationen wie die Global Shea Alliance und seit 2014 den Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Mary Kay unterstützt seit 2023 globale Organisationen wie die Global Shea Alliance und seit 2014 den Roundtable on Sustainable Palm Oil. Wassermanagement: 100 des im globalen Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) in Texas verbrauchten Wassers werden aufbereitet und in das lokale Wassereinzugsgebiet zurückgeführt.

100 des im globalen Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) in Texas verbrauchten Wassers werden aufbereitet und in das lokale Wassereinzugsgebiet zurückgeführt. Wirkungsvolle Partnerschaften: Mary Kay feierte seine 39-jährige Partnerschaft mit The Nature Conservancy, in deren Rahmen mehr als 100 Naturschutzprojekte in den USA und weltweit unterstützt wurden.

SOZIALES

Pink Changing Lives Seit 1996 3 haben Mary Kay Inc. und die vier vom Unternehmen geförderten Stiftungen weltweit mehr als 230 Millionen US-Dollar in Form von Geld- und Sachspenden gespendet unter anderem zur Finanzierung der Krebsforschung, zur Unterstützung von Überlebenden häuslicher Gewalt oder zur Schaffung von Chancen für Frauen und ihre Familien auf der ganzen Welt.

Seit 1996 haben Mary Kay Inc. und die vier vom Unternehmen geförderten Stiftungen weltweit mehr als 230 Millionen US-Dollar in Form von Geld- und Sachspenden gespendet unter anderem zur Finanzierung der Krebsforschung, zur Unterstützung von Überlebenden häuslicher Gewalt oder zur Schaffung von Chancen für Frauen und ihre Familien auf der ganzen Welt. Stärkung von Frauen: Weltweit haben mehr als 600.000 Frauen von den von Mary Kay geleiteten und unterstützten Initiativen zur Stärkung von Frauen profitiert, die die Bereiche Unternehmertum, Bildung und Gemeindeentwicklung umfassen. 2025 setzte Mary Kay seine langjährige Partnerschaft mit der Stadt Lewisville, der Lewisville Independent School District Education Foundation und INCubatoredu fort und unterstützte dabei Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im Rahmen eines einjährigen unternehmerischen Lehrplans, der darauf abzielte, ihnen praktische Geschäftsprinzipien und die Gründung von Unternehmen näherzubringen und der in einer abschließenden Pitch-Veranstaltung gipfelte, bei der um Startkapital gewetteifert wurde.

Weltweit haben mehr als 600.000 Frauen von den von Mary Kay geleiteten und unterstützten Initiativen zur Stärkung von Frauen profitiert, die die Bereiche Unternehmertum, Bildung und Gemeindeentwicklung umfassen. 2025 setzte Mary Kay seine langjährige Partnerschaft mit der Stadt Lewisville, der Lewisville Independent School District Education Foundation und INCubatoredu fort und unterstützte dabei Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im Rahmen eines einjährigen unternehmerischen Lehrplans, der darauf abzielte, ihnen praktische Geschäftsprinzipien und die Gründung von Unternehmen näherzubringen und der in einer abschließenden Pitch-Veranstaltung gipfelte, bei der um Startkapital gewetteifert wurde. Die Zukunft von MINT: 51 Stipendien und mehr als 234.000 US-Dollar wurden an junge Frauen aus 17 Ländern vergeben, die eine Karriere im MINT-Bereich anstreben; bis 2025 wurden im Rahmen der von Mary Kay gesponserten "Madam C.J. Walker Scholarships" in Zusammenarbeit mit der Society of Cosmetic Chemists 10 Stipendien an Studentinnen vergeben. Mehr als 300 junge Frauen erhielten durch intensive Einblicke im globalen Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) einen Einblick in MINT-Karrierewege.

51 Stipendien und mehr als 234.000 US-Dollar wurden an junge Frauen aus 17 Ländern vergeben, die eine Karriere im MINT-Bereich anstreben; bis 2025 wurden im Rahmen der von Mary Kay gesponserten "Madam C.J. Walker Scholarships" in Zusammenarbeit mit der Society of Cosmetic Chemists 10 Stipendien an Studentinnen vergeben. Mehr als 300 junge Frauen erhielten durch intensive Einblicke im globalen Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) einen Einblick in MINT-Karrierewege. Impact-Partnerschaften: Mary Kay fungierte 2024 und 2025 als "Special Award Organization" (SAO) bei der International Science and Engineering Fair und vergab insgesamt 18 Stipendien an Innovatoren der nächsten Generation in verschiedenen MINT-Kategorien.

WIRTSCHAFTLICH

Frauen in Führungspositionen: 63 des Führungsteams, 64 der Wissenschaftler in Forschung und Entwicklung, 79 des globalen Marken- und Kreativteams, 63 unserer weltweiten Belegschaft sowie 60 der Führungspositionen in den Top-10-Märkten von Mary Kay werden von Frauen besetzt 4

63 des Führungsteams, 64 der Wissenschaftler in Forschung und Entwicklung, 79 des globalen Marken- und Kreativteams, 63 unserer weltweiten Belegschaft sowie 60 der Führungspositionen in den Top-10-Märkten von Mary Kay werden von Frauen besetzt Globale Präsenz: Mary Kay feierte 2025 mit einer Reihe von Jubiläumsjahren seine Präsenz in 40 Märkten weltweit: Argentinien (45 Jahre); China (30); Portugal (30); Kasachstan (25); Malaysia (25); Philippinen (25); Slowakei (25); Armenien (15); Kolumbien (10).

Mary Kay feierte 2025 mit einer Reihe von Jubiläumsjahren seine Präsenz in 40 Märkten weltweit: Argentinien (45 Jahre); China (30); Portugal (30); Kasachstan (25); Malaysia (25); Philippinen (25); Slowakei (25); Armenien (15); Kolumbien (10). Digitale Transformation: Im Mittelpunkt der digitalen Transformation von Mary Kay stehen eine "Cloud-First"-Strategie und die umfassende Modernisierung der technologischen Infrastruktur des Unternehmens, einschließlich der Migration von über 95 der maßgeschneiderten Anwendungen auf integrierte SaaS 5 -Lösungen zur Unterstützung kritischer Betriebsabläufe vom E-Commerce über die Lieferkette bis hin zu ERP 6 -Systemen. Ein wichtiger Meilenstein im Jahr 2025 ist die Einführung der My-Shop -Plattform in Deutschland und den Vereinigten Staaten. My Shop unterstützt unabhängige Schönheitsberaterinnen mit personalisierten Online-Shops, die vollständig in die übergeordneten E-Commerce-, Zahlungs- und Fulfillment-Systeme von Mary Kay integriert sind und den Bedürfnissen der Verbraucher nach nahtlosen, bedarfsgerechten und bequemen Einkaufserlebnissen gerecht werden. My Shop wird ab 2026 weltweit eingeführt.

Im Mittelpunkt der digitalen Transformation von Mary Kay stehen und die umfassende Modernisierung der technologischen Infrastruktur des Unternehmens, einschließlich der Migration von über 95 der maßgeschneiderten Anwendungen auf integrierte SaaS -Lösungen zur Unterstützung kritischer Betriebsabläufe vom E-Commerce über die Lieferkette bis hin zu ERP -Systemen. Ein wichtiger Meilenstein im Jahr 2025 ist die Einführung der -Plattform in Deutschland und den Vereinigten Staaten. My Shop unterstützt unabhängige Schönheitsberaterinnen mit personalisierten Online-Shops, die vollständig in die übergeordneten E-Commerce-, Zahlungs- und Fulfillment-Systeme von Mary Kay integriert sind und den Bedürfnissen der Verbraucher nach nahtlosen, bedarfsgerechten und bequemen Einkaufserlebnissen gerecht werden. My Shop wird ab 2026 weltweit eingeführt. Qualitätszertifizierung: Im globalen Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) von Mary Kay in Lewisville, Texas, wurde die Zertifizierung nach ISO 22716 erreicht dem weltweiten Goldstandard für Gute Herstellungspraxis (GMP) in der Kosmetikindustrie.

Im globalen Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) von Mary Kay in Lewisville, Texas, wurde die Zertifizierung nach ISO 22716 erreicht dem weltweiten Goldstandard für Gute Herstellungspraxis (GMP) in der Kosmetikindustrie. Interessenvertretung: Mary Kay engagiert sich weltweit in über 100 Branchenverbänden zu einer Vielzahl politischer Themen, die vom Direktvertrieb und Unternehmertum bis hin zu Körperpflege, Lieferkette und Logistik reichen.

An der Spitze der Ranglisten: 2025 erhielt Mary Kay 25 Unternehmensauszeichnungen in den Bereichen Unternehmensleistung, Direktvertriebsbranche, soziales Engagement, Nachhaltigkeit sowie Wissenschaft und Innovation.

Zu den jüngsten hochkarätigen internationalen Auszeichnungen gehören:

Mary Kay wurde von Euromonitor International vier Jahre in Folge (2023-2026) zur weltweit führenden Direktvertriebsmarke für Hautpflege und dekorative Kosmetik 7 gekürt.

weltweit führenden Direktvertriebsmarke für Hautpflege und dekorative Kosmetik gekürt. Mary Kay Mary Kay belegte Platz 2 auf der Forbes-Liste der besten Kundenservices 2026 und verbesserte sich damit gegenüber Platz 93 im Jahr 2025 8 Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen unter den Top 50.

Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen unter den Top 50. Mary Kay Mary Kay belegte Platz 8 unter 5.500 Marken auf der Forbes-Liste der "Best Brands for Social Impact" 2026 9 und verbesserte sich damit gegenüber dem hervorragenden 9. Platz aus dem Jahr 2025. Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen auf der Liste.

unter 5.500 Marken Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen auf der Liste. Mary Kay belegte Platz 19 in der 2026 veröffentlichten Liste der Top 100 Beauty Companies von Women's Wear Daily Beauty Inc. für das Jahr 2025.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2026 von Mary Kay orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und dient als Maßstab für Stakeholder und Partner, die gemeinsam etwas bewirken wollen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Über Mary Kay

Als eine der ersten, die die gläserne Decke durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traum-Kosmetikmarke mit einem Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Aus diesem Traum ist ein globales Unternehmen mit Millionen unabhängiger Vertriebspartnerinnen in 40 Märkten hervorgegangen. Seit über 60 Jahren befähigt Mary Kay Frauen, ihre eigene Zukunft durch Bildung, Mentoring, Engagement und Innovation selbst zu gestalten. Mary Kay engagiert sich für Investitionen in die Wissenschaft hinter der Schönheit und stellt hochmoderne Hautpflegeprodukte, dekorative Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu bewahren, von Krebs und häuslicher Gewalt betroffene Frauen zu schützen und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

1 Recycling nur dort möglich, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

2 Der Anteil an recycelten Post-Consumer-Materialien kann je nach Verfügbarkeit und geografischer Region variieren.

3 Obwohl das Unternehmen bereits seit vielen Jahrzehnten gemeinnützige Zwecke unterstützt, begann die offizielle Dokumentation erst 1996 mit der Gründung der Mary Kay Ash Foundation (USA).

4 Frauenanteil und Frauen in Führungspositionen bei Mary Kay (Mai 2026).

5 SaaS-Plattformlösung: Ein cloudbasiertes Softwaremodell, das es Nutzern ermöglicht, über das Internet aus der Ferne auf Anwendungen zuzugreifen.

6 Globale ERP-Lösungen: Spezialisierte Ressourcenplanungssysteme, die darauf ausgelegt sind, multinationale Geschäftsabläufe über mehrere Länder, Regionen, Währungen und Sprachen hinweg sowie Geschäftsprozesse wie Finanzen, Personalwesen, Vertrieb und Bestandsmanagement auf einer einzigen Plattform zu verwalten und so einen nahtlosen Datenfluss sowie Echtzeitanalysen zu ermöglichen.

7 "Quelle: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care, Ausgabe 2026, Umsatz nach RSP, Daten von 2025"

8 Alan Schwarz (14. Oktober 2025). Forbes Best Customer Service 2026. https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/

9 Alan Schwarz (17. März 2026). Forbes Best Brands For Social Impact 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/

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Mary Kay Inc. Corporate Communications

newsroom.marykay.com

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