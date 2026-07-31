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Die BNB Chain meldet 6,7 Milliarden Dollar Handelsvolumen bei tokenisierten Aktien, und Binance schaltet heute eine Hard Fork frei. Der BNB Kurs reagiert darauf mit einem Plus von 0,2 Prozent. Binance Coin notiert bei 573,88 Dollar und bewegte sich in 24 Stunden nur zwischen 565,73 und 576,09 Dollar. Über zwölf Monate steht dagegen ein Verlust von rund 30 Prozent in den Büchern. Gleichzeitig traf ein Angriff auf Garden Finance die BNB Smart Chain und kostete rund 450.000 Dollar. Warum bewegt selbst ein Rekordvolumen den Preis kaum noch nach oben? Und wir zeigen, wohin Kapital ausweicht, wenn ein Netzwerk stärker wächst als sein eigener Kurs.

BNB Kurs im Juli 2026: 573,88 Dollar trotz Hard Fork und 76 Milliarden Dollar Marktwert

Binance unterstützt das Netzwerk-Update und die Hard Fork der BNB Smart Chain am 30. Juli und am 25. August 2026, wie die offizielle Ankündigung zeigt. Technisch geht es um kürzere Blockzeiten und höheren Durchsatz. Parallel meldet die Kette 6,7 Milliarden Dollar Volumen bei tokenisierten Aktien und führt die Zuflüsse bei realen Vermögenswerten an. Ein Angriff auf Garden Finance zog am selben Tag rund 450.000 Dollar ab.

Laut CoinGecko steht der Token bei 573,88 Dollar, 0,2 Prozent über dem Vortag, mit 76,42 Milliarden Dollar Marktwert auf Rang vier. Das Handelsvolumen zog in 24 Stunden um 31,5 Prozent auf rund 479 Millionen Dollar an. Über sieben Tage steht ebenfalls nur ein Plus von 0,2 Prozent, die Spanne der letzten 24 Stunden reichte von 565,73 bis 576,09 Dollar. Vom Allzeithoch bei 1.369,99 Dollar vom 13. Oktober 2025 fehlen 58,1 Prozent. Von 200 Millionen BNB sind nach den Verbrennungen noch 133,17 Millionen im Umlauf.

Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem Kurs und fällt, der 200-Tage-Durchschnitt sinkt seit Ende Juni. Die BNB Prognose von Changelly sieht für September höchstens 624,02 Dollar, was von heute aus rund neun Prozent wären. Mehr gibt die Größe nicht her.

Pepeto neben dem BNB Kurs: 10,38 Millionen Dollar Vorverkauf mit eigener Börse vor dem Listing

Neun Prozent Spielraum bei 76 Milliarden Dollar Marktwert, das ist die ganze Rechnung. Wer mehr sucht, muss dorthin, wo die Bewertung noch nicht in Milliarden gemessen wird. Die Nachrichten über tokenisierte Vermögenswerte bestätigen, dass echtes Handelsvolumen mehr zählt als Versprechen, und diese Wahrheit führt direkt zu Pepeto.

Wer den nächsten Einstieg mit echtem Gewicht sucht, findet einen Vorverkauf, der mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat, während Binance Coin in zwölf Monaten rund 30 Prozent verlor. Dieser Zufluss mitten in der Angst ist Überzeugung von Wallets, die nicht raten. Der Gründer hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin hat Pepeto mit demselben Angebot von 420 Billionen Token aufgebaut, diesmal jedoch mit einer vollständigen Handelsplattform dahinter.

Bei PepetoSwap kostet jeder Handel null Gebühren, wodurch das Geld in der Position bleibt und nicht bei jeder Bewegung abfließt. Die Bridge zwischen den Ketten überträgt Token gebührenfrei. Eine Wallet auf Ethereum erreicht damit die BNB Chain, ohne die Übertragungsgebühr zu zahlen, die kleinere Einstiege besonders hart trifft. Für die Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfstelle hat den gesamten Programmcode verifiziert, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Wer Geld hineingibt, steht damit auf geprüftem Boden.

Der Einstieg kostet aktuell 0,000000188 Dollar je Token. Analysten rechnen mit dem 100- bis 300-Fachen, sobald das näher rückende Binance-Listing aus Vorverkaufs-Wallets echte Positionen am Markt macht. Der weitere Fahrplan ist mit Starts gefüllt, die die Nachfrage Monat für Monat erhöhen sollen. Das Einstiegsfenster von heute verschwindet in dem Moment, in dem der Handel beginnt. Wer jetzt kauft, tut das noch zum Vorverkaufspreis, und mit jedem Dollar, der hineinfließt, steigt die Nachfrage weiter.

Fazit

Der BNB Kurs steht für ein Netzwerk, das Rekorde meldet und dessen Preis trotzdem seitwärts läuft. Die Wallets, die eingestiegen sind, handelten, bevor die Masse einen Grund zum Hinschauen hatte, und diese Positionen wachsen mit jedem Tag, den das Listing näher kommt. Analysten rechnen mit dem 100-Fachen oder mehr, der Vorverkaufspreis verschwindet endgültig mit dem Binance-Listing, und dieses Fenster öffnet sich nicht erneut. Die Daten liefern das Bild, doch Pepeto ist die Antwort, auf die es zeigt. Auf diesen Einstieg zu verzichten könnte die eine Entscheidung sein, an der der Rest dieses Zyklus gemessen wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie steht Binance Coin heute im Juli 2026?

BNB steht bei 573,88 Dollar, 0,2 Prozent über dem Vortag, mit 76,42 Milliarden Dollar Marktwert. Vom Allzeithoch fehlen 58,1 Prozent.

Wie unterscheidet sich Pepeto von großen Token wie BNB?

Analysten erwarten für den Vorverkauf dreistellige Kursvielfache, während BNB nach oben begrenzt bleibt. Die offizielle Pepeto-Website führt den Vorverkauf bei 10,38 Millionen Dollar, bis das Binance-Listing ihn endgültig schließt.