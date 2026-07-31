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Eine einzige Großbank veröffentlicht noch offizielle XRP Ziele, und ihre eigenen Zahlen widersprechen sich. Standard Chartered senkte das Ziel für 2026 um 65 Prozent, ließ die Marke von 28 Dollar für 2030 aber unangetastet. Ein Kurs von 28 Dollar verlangt eine Bewertung über 2,1 Billionen Dollar, während der gesamte Kryptomarkt heute 2,27 Billionen Dollar wert ist. Der Ripple Token XRP steht am 30. Juli 2026 bei rund 1,08 Dollar und damit etwa 71 Prozent unter dem Hoch von 3,65 Dollar. Auf Wochensicht bleibt ein Minus von 3,22 Prozent. Dieser Artikel ordnet die Marken, die den XRP Kurs kurzfristig führen, und zeigt, wohin ein Teil des Kapitals abfließt.

XRP Kurs zwischen 1,04 und 1,13 Dollar: Charts, Analystenziele und die XRP Prognose für 2026

Der Kurs notiert am 30. Juli nahe 1,08 Dollar und bewegt sich in einer Spanne von 1,07 bis 1,10 Dollar. Mit 66,4 Milliarden Dollar Marktwert steht XRP auf Rang sechs.

Bemerkenswert ist, dass XRP fast jeden Kampf gewonnen hat, den es führen musste, denn das SEC Verfahren gegen Ripple endete und Spot ETFs sind gestartet. Der Kurs fiel trotzdem weiter. Für die nächsten 24 Stunden erwartet CoinDCX eine Spanne von 1,04 bis 1,09 Dollar, während der MACD ins Negative gedreht ist. Der Kurs liegt unter dem 20 Tage Durchschnitt von 1,0990 Dollar, die Unterstützung bei 1,04 Dollar muss halten, und 1,10 Dollar ist der nächste Widerstand.

Ein Rückgewinn öffnet 1,13 Dollar, ein Bruch unter 1,04 Dollar führt zu 1,02 Dollar. Standard Chartered senkte die XRP Prognose für 2026 um 65 Prozent, laut crypto.news. Für 2027 bis 2030 nennt die Analyse 1,80 bis 3,20 Dollar im Basisfall und 0,60 bis 1,40 Dollar im negativen Szenario. Der freundliche Fall verlangt eine Verdreifachung über Jahre, weil 66 Milliarden Dollar Marktwert jede Bewegung bremsen, und genau dieser Bremsklotz fehlt einem Einstieg vor dem Listing.

Pepeto: Warum Kapital nicht auf den XRP Kurs wartet

Eine Verdreifachung über Jahre braucht einen Senat, ein Gesetz und Geduld. Ein Presale braucht davon nichts, und genau dort sammelt sich seit Wochen Kapital. Die Zahlen zeigen, wie weit das schon gelaufen ist und wie wenig Zeit noch bleibt.

Während XRP auf eine Abstimmung im Senat wartet, hat Pepeto die Hürde längst genommen, an der die meisten Presales scheitern, nämlich echtes Kapital von erfahrenen Wallets in einem ängstlichen Markt. Pepeto hat 2026 Überzeugung erzeugt, in einem Jahr, in dem das Einsammeln von Geld kaum möglich erscheint. Der Vertragsscanner prüft jeden Token vor dem Listing und schützt Käufer vor den Betrugsfällen, die kleine Halter in jedem Zyklus Millionen kosten.

Die Bridge überträgt Werte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten über ein System aus Sperren und Neuerzeugen. Beide Werkzeuge lösen Probleme, die XRP Halter kennen, denn Kapital zwischen Ketten zu bewegen und neuen Token zu vertrauen sind die Risiken, die zögern lassen. Getragen wird die Plattform von jenem Entwickler, der den ersten Pepe Coin erschuf und Pepeto nun mit einem früheren Binance Experten aufbaut. Diese Herkunft kann kein anderer Meme Coin Presale vorweisen, und genau sie zieht das Kapital an.

Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfer haben jeden Vertrag und den vollständigen Code kontrolliert, bevor der Presale öffnete. Weil das Binance Listing bevorsteht, endet der Presale zu einem festen Termin, der täglich näher kommt. Der Presale steht bei über 10,38 Millionen Dollar, der Token bei 0,000000188 Dollar. Diese Summe in einem ängstlichen Markt beweist, dass große Wallets nicht auf ein Gesetz warten. Wer XRP beobachtet und sich fragt, wohin das Kapital wandert, findet hier geprüfte Werkzeuge, die Bilanz des Teams und ein Listing Zeitfenster, das jeden Tag knapper wird.

Fazit zu XRP und zu Pepeto

Der XRP Kurs bewegt sich in einer engen Spanne, während die entscheidende Abstimmung weiter verschoben wird. Ein Presale wartet auf nichts davon. Die Ziele für XRP verlangen erst ein Gesetz, während sich ein Presale schon jetzt füllt. Der Presale Preis bleibt bis zum Listing fest, danach bestimmt allein der offene Markt, was ein Einstieg kostet. Die vorige Stufe war früher voll als geplant, weil Wallets in die nächste Runde drängten, und diese Runde füllt sich gerade weiter. Dabei zu sein heißt, innen zu stehen statt von außen zuzusehen, und wer zu lange wartet, erlebt, wie der stärkste Presale des Jahres 2026 ihm entgleitet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo liegen die wichtigen Marken für XRP?

Die Unterstützung liegt bei 1,04 Dollar, der Widerstand bei 1,10 Dollar. Ein Rückgewinn von 1,0990 Dollar öffnet 1,13 Dollar.

Warum steigen XRP Halter in den Pepeto Presale ein?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar mit einer laufenden Plattform und einem näher rückenden Listing gesichert. Wer prüfen will, findet den Presale Stand auf der offiziellen Pepeto-Website.