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Bei ETH wurden am 29. Juli innerhalb von 24 Stunden Short-Positionen im Wert von 37,68 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen. Das ist mehr, als bei den gehebelten Long-Positionen liquidiert wurde, und genau diese Zwangskäufe schoben den Kurs zurück über 1.900 Dollar. Der Ethereum Kurs war zuvor im Tagesverlauf bis auf 1.856 Dollar gefallen und drohte die Erholung des Monats zu verlieren. Gleichzeitig sammelten die US-Spot-ETFs auf Ethereum am 29. Juli netto 14,53 Millionen Dollar ein. Morgan Stanley startete mit einem eigenen ETH-Produkt und verschärft damit den Wettbewerb um Gebühren. Trotzdem liegt das Allzeithoch von 4.946 Dollar aus dem August 2025 noch immer weit entfernt. Wo liegt in einem Markt, der zwischen Angst und institutioneller Zuversicht pendelt, das eigentliche Ertragspotenzial?

Ethereum Kurs heute: ETH zwischen ETF-Zuflüssen, Liquidationen und Widerstand bei 1.970 Dollar

Ethereum legte am 29. Juli um knapp zwei Prozent zu und schloss die Sitzung über 1.900 Dollar. Der Tiefpunkt lag bei 1.856 Dollar, die Spitze bei 1.926 Dollar. Laut crypto.news stützten 14,53 Millionen Dollar ETF-Zuflüsse und 37,68 Millionen Dollar Short-Liquidationen die Erholung.

Morgan Stanley zog am ersten Tag 5,15 Millionen Dollar an, BlackRocks ETHB steuerte 5,91 Millionen bei. Die kumulierten Nettozuflüsse in alle ETH-Fonds liegen bei 11,21 Milliarden Dollar. Im Juli summierten sich die Zuflüsse auf 337,74 Millionen Dollar und übertrafen die Bitcoin-Produkte. Am 30. Juli notierte ETH laut CoinDesk bei rund 1.905 Dollar und bewegte sich kaum. Das Handelsvolumen lag bei rund 10 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen lag bei etwa 10 Milliarden Dollar, während der gesamte Markt auf der Stelle trat.

Im Vier-Stunden-Chart läuft ETH in einem steigenden Kanal mit Widerstand bei 1.970 Dollar. CoinDCX nennt eine Spanne zwischen 1.718 und 1.960 Dollar. Citi senkte das Zwölfmonatsziel von 3.175 auf 2.240 Dollar, und selbst dieses Ziel bedeutet nur 18 Prozent Zuwachs. Damit liegt die Obergrenze für ETH klar definiert, und deshalb prüfen Anleger Einstiege, deren Preis noch keine Börse gesetzt hat.

Pepeto: Warum der Presale neben der ETH-Erholung auffällt

Ein Ziel von 2.240 Dollar begrenzt die ETH-Rechnung von oben. Während ETH 337 Millionen Dollar Zuflüsse braucht, um drei Prozent zu steigen, sammelte Pepetos Presale 10,38 Millionen Dollar in einer Phase, in der niemand freiwillig Kapital bewegte. Das ist ein anderes Signal, und die Wallets dahinter kauften nicht mit Hoffnung, sondern mit Überzeugung.

Pepeto entstand aus der Arbeit eines früheren Binance-Experten und des Mitgründers des originalen Pepe-Coins. Diese Kombination verschaffte dem Presale Glaubwürdigkeit, den die meisten Trader übersahen, während sie den Verfall von ETH beobachteten.

Der Risiko-Bewerter benotet jeden Token-Vertrag, bevor Kapital hineinfließt, und Halter wissen dadurch, was sie besitzen, bevor sie einen einzigen Dollar einsetzen. Eine Brücke zwischen den Blockchains verbindet die Netzwerke ohne Kosten, sodass Positionen frei wechseln, wenn der Markt rotiert. Beide Werkzeuge laufen bereits heute, während der Token bei 0,000000188 Dollar liegt. SolidProof nahm vor der Eröffnung jede Zeile des Codes unter die Lupe, weshalb kein ungeprüfter Vertrag vorliegt. Käufer bei Pepeto erhalten die geprüfte Sicherheit, die die meisten Presales auslassen.

Analysten sehen nach dem Binance-Listing ein Potenzial zwischen dem 100- und dem 300-Fachen des Einstiegs, sobald Presale-Wallets zu börsengehandelten Positionen werden. Hinter dem Projekt steht dieselbe Menge von 420 Billionen Token, die den originalen Pepe-Coin auf 11 Milliarden Dollar trug, diesmal mit Werkzeugen, die es damals nicht gab. Der Weg zurück auf 4.946 Dollar dauert für ETH Jahre, und ein Presale-Einstieg bietet das Potenzial, dieselbe Strecke in einem einzigen Listing-Ereignis abzudecken. Die Erholung bei Ethereum zeigt, dass sich der Markt dreht, doch der Weg zurück auf 4.946 Dollar kann Jahre dauern. Ein Presale-Einstieg bietet das Potenzial, dieselbe Strecke in einem einzigen Listing-Ereignis abzudecken, und der Zeitraum bis zum Handelsstart wird kürzer.

Fazit

Der Ethereum Kurs hat 1.900 Dollar zurückerobert, aber drei Prozent bis zum Widerstand verändern keine Lebensplanung. Der Einstieg bei Pepeto existiert nächste Woche nicht, weil der Presale-Preis steigt und das Listing ihn löscht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Zugang, bevor der Markt den Preis übernimmt. Das Presale-Fenster schrumpft in Echtzeit, und genau darin liegt das Potenzial, denn ETH bleibt dauerhaft am offenen Markt, während der Presale-Preis endlich ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was treibt den ETH-Kurs Ende Juli 2026?

ETH stieg am 29. Juli um zwei Prozent über 1.900 Dollar, gestützt von 14,53 Millionen Dollar ETF-Zuflüssen und 37,68 Millionen Dollar Short-Liquidationen.

Wie steht ETH im Vergleich zu Pepeto?

ETH braucht Jahre, um 4.946 Dollar zurückzuholen. Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor dem Binance-Listing mit SolidProof-Audit. Die offizielle Pepeto-Website ist der Zugang.